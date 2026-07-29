Εκπνέει η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Μέχρι 31 Ιουλίου οι αιτήσεις

Snapshot Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 λήγει στις 31 Ιουλίου και δεν θα δοθεί παράταση.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυξήθηκε κατά 115% από το 2019, φτάνοντας τα 90 εκατ. ευρώ για το 2026, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και δικαιούχων.

Το επίδομα αυξήθηκε από 1.000 σε 1.500 ευρώ από το 2021-2022 και σε 2.000 έως 2.500 ευρώ για περιπτώσεις συγκατοίκησης και περιφερειακών ιδρυμάτων από το 2023-2024.

Το υπουργείο Παιδείας προωθεί επιπλέον παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φοιτητικής στέγης, όπως αναβάθμιση εστιών και κατασκευή 8.600 νέων κλινών με προϋπολογισμό 735,7 εκατ. ευρώ.

Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χρησιμοποιώντας κωδικούς TAXISnet, ώστε να μην χάσουν το δικαίωμα στο επίδομα. Snapshot powered by AI

Λίγες ημέρες απομένουν για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους που δικαιούνται το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων κλείνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζει ότι μετά την εκπνοή της συγκεκριμένης προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username και password) που διαθέτουν για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στα 90 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση του προγράμματος

Η κρατική στήριξη για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σύγκριση με το 2019, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, αποτυπώνει τη διαρκή προσπάθεια ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας.

Η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα ακολούθησε ανοδική πορεία:

2019: 41.758.000 ευρώ2020: 51.013.000 ευρώ2021: 39.654.000 ευρώ2022: 72.436.500 ευρώ2023: 70.875.000 ευρώ2024: 86.587.000 ευρώ2025: 87.758.500 ευρώ2026: 90.000.000 ευρώ

Το τελικό ποσό που θα διατεθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2026 θα εξαρτηθεί από τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν και από τον τελικό αριθμό των δικαιούχων.

Σοφία Ζαχαράκη: «Η φοιτητική μέριμνα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα»

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των φοιτητών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης στεγαστικής πίεσης.

«Η στήριξη της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα και έμπρακτη απόδειξη ότι στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που επενδύουν στο μέλλον των παιδιών τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα δεν αποτελεί μόνο μια οικονομική παροχή, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο στήριξης ώστε οι φοιτητές να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερες οικονομικές δυσκολίες.

Η υπουργός τόνισε ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος αυξήθηκε κατά 115% σε σχέση με το 2019, ενώ παράλληλα προωθούνται ευρύτερες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φοιτητικής στέγης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναβάθμιση υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων και η υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών συνολικού ύψους 735,7 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει περίπου 8.600 νέες σύγχρονες κλίνες σε όλη τη χώρα.

«Καλώ όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές που είναι δικαιούχοι να μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη και να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, διαβεβαιώνοντας ότι η Πολιτεία συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό των νέων καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας.

Νίκος Παπαϊωάννου: «Στόχος η ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών»

Στη σημασία της οικονομικής ανακούφισης των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους αναφέρθηκε και ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

«Η στήριξη των φοιτητών/τριών και των οικογενειών τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής του υπουργείου.

Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στις διαδοχικές αυξήσεις του επιδόματος από το 2019 και μετά. Όπως εξήγησε, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το ποσό αυξήθηκε από τα 1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης διαμορφώθηκε στα 2.000 ευρώ.

Παράλληλα, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τα περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εξαιρουμένων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, το επίδομα ανήλθε στα 2.000 ευρώ και στα 2.500 ευρώ όταν υπάρχει συγκατοίκηση.

«Η πολιτική αυτή αποτυπώνεται και στη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος, η οποία από περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ανέρχεται σήμερα σε 90 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε.

Ο υφυπουργός κάλεσε όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία, ώστε να μην χάσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της σημαντικής αυτής οικονομικής ενίσχυσης.

Τελευταία ευκαιρία για τους δικαιούχους

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία της 31ης Ιουλίου είναι καταληκτική και μετά το πέρας της δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ενίσχυση που προβλέπεται για τη στήριξη της φοιτητικής κατοικίας.