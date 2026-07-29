Σκηνές σπαραγμού στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου - Έφτασαν οι σοροί των δύο νεκρών πυροσβεστών

Τα θύματα είναι ένας εποχικός πυροσβέστης με καταγωγή από τον Φουρφουρά και ένας πυροσβέστης πενταετούς θητείας από το Γερακάρι

Σκηνές σπαραγμού στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου - Έφτασαν οι σοροί των δύο νεκρών πυροσβεστών
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  • Δύο πυροσβέστες, ηλικίας περίπου 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο.
  • Οι νεκροί ήταν ένας εποχικός πυροσβέστης από τον Φουρφουρά και ένας πενταετούς θητείας από το Γερακάρι.
  • Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για να αποχαιρετήσουν τους δύο άνδρες.
  • Ο δήμαρχος Αμαρίου βρέθηκε στο πλευρό των οικογενειών, έχοντας προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς με τους εκλιπόντες.
  • Οι τοπικές κοινωνίες του Φουρφουρά και του Γερακαρίου εκφράζουν βαθύ πόνο για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος.
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Βαθιά θλίψη επικρατεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί των δύο πυροσβεστών, ηλικίας περίπου 25 και 58 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, τα θύματα είναι ένας εποχικός πυροσβέστης με καταγωγή από τον Φουρφουρά και ένας πυροσβέστης πενταετούς θητείας από το Γερακάρι.

Από τις πρώτες στιγμές μετά την τραγική είδηση, στο νοσοκομείο συγκεντρώνονται συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των δύο ανδρών, βυθισμένοι στο πένθος και αδυνατώντας να αποδεχθούν την οδυνηρή απώλεια.

Στο πλευρό των οικογενειών βρίσκεται και ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, ο οποίος είχε στενή προσωπική σχέση και με τους δύο εκλιπόντες. Με τον νεότερο τον συνέδεαν συγγενικοί δεσμοί, ενώ με τον μεγαλύτερο είχαν συνεργαστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς ο τελευταίος είχε υπηρετήσει ως πρόεδρος της Κοινότητας Γερακαρίου.

Το πένθος είναι βαρύ τόσο στον Φουρφουρά όσο και στο Γερακάρι, όπου οι κάτοικοι παραμένουν συγκλονισμένοι από τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών. Οι τοπικές κοινωνίες αποχαιρετούν δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη για την προστασία των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

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