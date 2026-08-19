Φρικτό δυστύχημα στη Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε 29χρονη σε κατασκήνωση

Snapshot Μια 29χρονη γυναίκα κατασπαράχθηκε από αρκούδα σε κατασκήνωση στο χωριό Αρτιμπάς, Αλτάι της Ρωσίας, τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου.

Η αρκούδα άρπαξε τη γυναίκα μπροστά στον αρραβωνιαστικό της και την έσυρε στο δάσος.

Η 29χρονη εργαζόταν στο ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων και μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε δεχθεί πρόταση γάμου.

Η διοίκηση του Αρτιμπάς συγκάλεσε επιτροπή για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης και η Εισαγγελία του Αλτάι ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Εξαιτίας των επανειλημμένων εμφανίσεων αρκούδων στην περιοχή, έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας και περιορισμοί στην πρόσβαση σε δάση και τουριστικές διαδρομές από τις 11 Αυγούστου. Snapshot powered by AI

Ένα τραγικό σκηνικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/8) στο χωριό Αρτιμπάς, στο Αλτάι της Ρωσίας, όταν αρκούδα επιτέθηκε σε σκηνή όπου βρίσκονταν τουρίστες και κατασπάραξε μία 29χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένα νεαρό ζευγάρι είχε κατασκηνώσει κοντά στην τουριστική βάση «Istok», στις όχθες του ποταμού Μπία. Η αρκούδα πλησίασε τη σκηνή περίπου στη 1:00 π.μ., ξημερώματα Τετάρτης και επιτέθηκε στους κατασκηνωτές.

Το ζώο άρπαξε τη γυναίκα μπροστά στα μάτια του αρραβωνιαστικού της και την έσυρε προς το δάσος. Όπως έγινε γνωστό, μόλις την προηγούμενη ημέρα ο σύντροφός της είχε κάνει πρόταση γάμου στη Σνεζάνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 29χρονη εργαζόταν στο ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

🐻 На Алтае медведь вытащил туристку из палатки, обглодал и прикопал. В регионе фиксируют нашествие хищников



В ночь на 19 августа в окрестностях села Артыбаш медведь проник на турбазу и напал на спящую в палатке 29-летнюю девушку из Новосибирска, сообщают https://t.co/NfglwTuZYA… pic.twitter.com/rlCZ969OPq — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) August 19, 2026

Τον θάνατο της τουρίστριας επιβεβαίωσε και η διοίκηση του αγροτικού οικισμού Αρτιμπάς, η οποία ανακοίνωσε παράλληλα ότι συγκλήθηκε επιτροπή για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που προέκυψε μετά το περιστατικό.

Η Εισαγγελία της Δημοκρατίας του Αλτάι έχει ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθούν όλες οι συνθήκες της τραγωδίας.

Η παρουσία αρκούδων στην περιοχή είχε προκαλέσει ανησυχία ήδη πριν από τη θανατηφόρα επίθεση.

Από τις 11 Αυγούστου, εξαιτίας επανειλημμένων εμφανίσεων των άγριων ζώων κοντά σε κατοικημένες περιοχές, έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας στον γειτονικό οικισμό Γιαϊλιού, ενώ έχει περιοριστεί η πρόσβαση σε τμήματα του δάσους, της ακτογραμμής και σε ορισμένες τουριστικές διαδρομές.

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