Η πολική αρκούδα που έγινε viral με τους κώνους κυκλοφορίας στο κεφάλι της - Βίντεο

Ο μικρός Μομότα έχει μία ιδιαίτερη αδυναμία στους κώνους

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Η πολική αρκούδα που έγινε viral με τους κώνους κυκλοφορίας στο κεφάλι της - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Ο Μομότα, οκτώ μηνών πολικός αρκούδος στο Oga Aquarium GAO της Ιαπωνίας, έχει γίνει viral λόγω της εμμονής του με τους πλαστικούς κώνους κυκλοφορίας.
  • Ο Μομότα παίζει με τους κώνους, τους κουβαλά, τους στοιβάζει και τους φορά στο κεφάλι του, προκαλώντας εντυπωσιακές στιγμές για τους επισκέπτες.
  • Οι κώνοι χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του ενυδρείου ως αντικείμενα εμπλουτισμού για να ενθαρρύνουν τη φυσική εξερεύνηση και τη δραστηριότητα των ζώων.
  • Ο Μομότα γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και παρουσιάστηκε στο κοινό τον Απρίλιο, φτάνοντας γρήγορα σε βάρος περίπου 68 κιλών τον Ιούλιο.
  • Η μητέρα του Μομότα παραμένει συνεχώς κοντά του, λειτουργώντας ως άγρυπνη φρουρός κατά τις δραστηριότητές του.
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Ένα μικρό αρκουδάκι σε ενυδρείο της Ιαπωνίας έχει καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις στο διαδίκτυο, χάρη σε μια μάλλον ασυνήθιστη εμμονή. Ο λόγος για τον Μομότα, ένα οκτώ μηνών πολικό αρκουδάκι που έχει μετατρέψει τους πολύχρωμους πλαστικούς κώνους κυκλοφορίας στο αγαπημένο του παιχνίδι.

Ο Μομότα ζει μαζί με τη μητέρα του στο Oga Aquarium GAO, στην επαρχία Ακίτα της Ιαπωνίας, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν καθημερινά τα παιχνίδια και τις σκανταλιές του.

Τους σπρώχνει, τους κουβαλά, τους στοιβάζει και συχνά προσπαθεί να τους φορέσει στο κεφάλι του, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε όσους βρίσκονται μπροστά στο ενυδρείο.

Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν και έγιναν viral δείχνει τον μικρό Μομότα να καταφέρνει να φορέσει τέσσερις κώνους μαζί στο κεφάλι του, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το κεφάλι του.

Σε άλλο βίντεο, το αρκουδάκι βάζει το κεφάλι του μέσα σε έναν κώνο, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να πλησιάζει τη μητέρα του και να ακουμπά πάνω στην πλάτη της.

Η ασυνήθιστη συνήθειά του έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων στα social media, με τα βίντεο του μικρού πολικού αρκούδου να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Μομότα δεν είναι μόνος στις περιπέτειές του. Η μητέρα του βρίσκεται διαρκώς κοντά του και παρακολουθεί τις κινήσεις του, λειτουργώντας ουσιαστικά ως άγρυπνη φρουρός.

Γιατί υπάρχουν κώνοι στον χώρο του;

Οι κώνοι δεν βρίσκονται τυχαία στον χώρο των ζώων. Το προσωπικό του Oga Aquarium GAO χρησιμοποιεί διάφορα αντικείμενα με στόχο να κρατά τα ζώα απασχολημένα και να ενθαρρύνει τη φυσική τους εξερεύνηση.

Στην περίπτωση των πολικών αρκούδων, αντικείμενα όπως οι κώνοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να κρύβεται τροφή, δημιουργώντας δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τα ζώα να αναζητούν και να εξερευνούν το περιβάλλον τους.

Για τον Μομότα, πάντως, οι κώνοι φαίνεται πως έχουν εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό αντικείμενο εμπλουτισμού, έχουν γίνει το αγαπημένο του παιχνίδι.

Από τον Δεκέμβριο στη δημοσιότητα

Ο Μομότα γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό τον Απρίλιο.

Η ανάπτυξή του ήταν ιδιαίτερα γρήγορη. Τον Ιούλιο, το ίδιο το Oga Aquarium ανέφερε ότι το αρκουδάκι είχε φτάσει περίπου τα 68 κιλά, με τους υπευθύνους να σχολιάζουν μάλιστα με έκπληξη ότι είχε πλέον σχεδόν φτάσει το μέγεθος της μητέρας του.

Μέσα σε λίγους μήνες, ο μικρός πολικός αρκούδος από αξιολάτρευτο νέο κάτοικο του ενυδρείου έγινε διαδικτυακός σταρ, με την αγάπη του για τους κώνους να αποτελεί πλέον το χαρακτηριστικό που τον έχει κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο.

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