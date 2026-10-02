Ιράν: Μηδενικές φορτώσεις αργού σε τάνκερ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Μπέσεντ

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι οι ιρανικές φορτώσεις αργού σε δεξαμενόπλοια μηδενίστηκαν τον Σεπτέμβριο, αποδίδοντας την εξέλιξη στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Μηδενικές φορτώσεις αργού σε τάνκερ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Μπέσεντ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι το Ιράν δεν φόρτωσε καθόλου αργό πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια τον Σεπτέμβριο.
  • Η μηδενική φόρτωση αποδίδεται στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ, γνωστή ως «Operation Economic Outcast».
  • Η εκστρατεία αυτή περιλαμβάνει εντατικοποίηση κυρώσεων και μέτρων κατά του ιρανικού πετρελαϊκού εμπορίου.
  • Ναυτιλιακά δεδομένα δείχνουν απουσία ουσιαστικών νέων εξαγωγών ιρανικού αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ προς την Κίνα μετά τον Ιούλιο.
  • Η Ουάσιγκτον έχει επεκτείνει τις κυρώσεις σε επιπλέον τομείς της ιρανικής οικονομίας για να περιορίσει τις πηγές χρηματοδότησης του ιρανικού κράτους.
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Το Ιράν δεν φόρτωσε καθόλου αργό πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια τον Σεπτέμβριο, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως αποτέλεσμα της αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

«Το Ιράν φόρτωσε ΜΗΔΕΝ αργό πετρέλαιο σε τάνκερ τον Σεπτέμβριο», έγραψε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στο Χ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «κόβει την πιο κρίσιμη πηγή εσόδων του ιρανικού καθεστώτος».

Ο Αμερικανός υπουργός συνέδεσε το αποτέλεσμα με την επιχείρηση «Operation Economic Outcast», μέσω της οποίας η Ουάσιγκτον έχει εντείνει τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά του ιρανικού πετρελαϊκού εμπορίου.

Η δήλωση του Μπέσεντ δεν συνοδεύτηκε από αναλυτικά στοιχεία φορτώσεων. Ωστόσο, δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης που επικαλείται το Reuters είχαν ήδη δείξει ότι από την επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού τον Ιούλιο δεν είχαν καταγραφεί ουσιαστικές νέες εξαγωγές ιρανικού αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ προς την Κίνα, τον σημαντικότερο αγοραστή του.

Η Ουάσιγκτον έχει κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, επεκτείνοντας τις κυρώσεις και σε άλλους τομείς της ιρανικής οικονομίας, με στόχο τον περιορισμό των πηγών χρηματοδότησης του ιρανικού κράτους.

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