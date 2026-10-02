Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κλειστοί δρόμοι στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου

Snapshot Στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου οι δρόμοι Λιβάδια - Γαράζο και Βένι - Απλαδιανά παραμένουν κλειστοί λόγω κακοκαιρίας.

Η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα δύσκολη στη διαδρομή Αξός - Λιβάδα - Αΐμονας, ειδικά μεταξύ Αξού και Λιβαδάς.

Αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, με έντονα φαινόμενα σε όλο τον Δήμο, ακόμη και στις πεδινές περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν κλειστούς δρόμους και να μην πλησιάζουν ρυάκια, ρέματα και χειμάρρους.

Σε έκτακτες ανάγκες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον ευρωπαϊκό αριθμό 112, ενώ ο Δήμος ζητά τη διάδοση της ενημέρωσης και σε ευπαθείς ομάδες. Snapshot powered by AI

Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι Λιβάδια - Γαράζο και Βένι - Απλαδιανά στον Δήμο Μυλοποτάμου, ενώ ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες κυκλοφορίας στη διαδρομή Αξός - Λιβάδα - Αΐμονας και κυρίως στο τμήμα μεταξύ Αξού και Λιβαδάς, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου, με έκτακτη ενημέρωσή του, καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ακόμη εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στο σύνολο του Δήμου, ακόμη και στις πεδινές περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να κινηθούν σε κλειστούς δρόμους ή να διασχίσουν σημεία στα οποία έχουν συγκεντρωθεί νερά.

Παράλληλα, συστήνεται να παραμένουν μακριά από ρυάκια, ρέματα και χειμάρρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι πολίτες μπορούν να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ζητά, παράλληλα, η ενημέρωση να μεταφερθεί και τηλεφωνικά σε συγγενείς και γείτονες, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.