Υεμένη: Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Σανάα

Σε εξέλιξη «σαουδαραβική επίθεση».

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Υεμένη: Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Σανάα
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  • Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα, που ελέγχεται από το κίνημα ανταρτών Ανσαραλά (Χούθι).
  • Το πρακτορείο ειδήσεων SABA ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση στη Σανάα και σε άλλες πόλεις της Υεμένης.
  • Η Υεμένη βυθίστηκε ξανά σε πόλεμο τον Ιούλιο, με συγκρούσεις ανάμεσα στους Χούθι και την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.
  • Οι Χούθι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης και τις ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η κυβέρνηση ελέγχει το νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας.
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Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε το βράδυ της Πέμπτης στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σανάα, την οποία ελέγχει το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, που είναι γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στους αντάρτες, ανέφερε μέσω X ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «σαουδαραβική επίθεση» στη Σανάα και σε άλλες πόλεις σε διάφορες επαρχίες.

Έπειτα από μερικά χρόνια αποκλιμάκωσης, η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, με ευρείας κλίμακας εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ανσαραλά, που πέρα από τη Σανάα ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας και τις ακτές στην Ερυθρά θάλασσα, και την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση με βασικό υποστηρικτή τη Σαουδική Αραβία, εξορισμένη στην Άντεν (νότια), η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου.

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