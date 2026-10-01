Emirates: Ξαφνική εκτροπή στη Φρανκφούρτη για Airbus A380 που εκτελούσε πτήση προς το Λονδίνο

Snapshot Ένα Airbus A380 της Emirates που εκτελούσε πτήση προς το Λονδίνο άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους έστειλε σήμα έκτακτης ανάγκης με κωδικό 7700 σε ύψος 40.000 ποδιών.

Το αεροσκάφος με αριθμό νηολογίου A6-EDX προσγειώθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε απομακρυσμένη θέση στάθμευσης. Snapshot powered by AI

Ένα Airbus A380 της Emirates με προορισμό το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου άλλαξε πορεία προς τη Φρανκφούρτη την Πέμπτη, αφού το πλήρωμά του έστειλε σήμα έκτακτης ανάγκης.

Η πτήση EK31, που εκτελούσε το διώροφο Airbus της εταιρείας, βρισκόταν σε ύψος 40.000 ποδιών όταν μετέδωσε τον κωδικό 7700, το σήμα γενικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Το αεροσκάφος στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Φρανκφούρτη.

Το αεροσκάφος, με αριθμό νηολογίου A6-EDX, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε απομακρυσμένη θέση στάθμευσης.

«Έκτακτη ιατρική ανάγκη»

Η Emirates σε ανακοίνωσή της, αναφέρει πως η εκτροπή πραγματοποιήθηκε λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης: «Η πτήση EK31 από το Ντουμπάι προς το Λονδίνο εκτρέπεται προς τη Φρανκφούρτη λόγω ιατρικής έκτακτης ανάγκης που αφορά έναν επιβάτη στο αεροσκάφος.

Το πλήρωμα καμπίνας μας παρείχε βοήθεια κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ κατά την άφιξη είχε οργανωθεί ιατρική υποστήριξη. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Φρανκφούρτη, όπου ο επιβάτης αποβιβάστηκε για να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα»

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε πως το Airbus θα συνεχίσει την πτήση του προς το Λονδίνο.

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