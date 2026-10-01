Ταξίδι του Τσίπρα στο Άγιο Όρος: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον 'Αδη...»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τη Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιο Όρος.

Αναφέρθηκε σε έναν στίχο που λέει ότι το ψαλμό στη Σιμωνόπετρα ακούγεται μέχρι τον 'Αδη.

Τόνισε ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος αποτελεί ευκαιρία για επαφή με την ιστορία και τους πολιτιστικούς θησαυρούς.

Υπογράμμισε το βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης που μπορεί να αντληθεί από τέτοιες επισκέψεις. Snapshot powered by AI

Στο 'Αγιο Όρος βρίσκεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας και συγκεκριμένα στη Μονή Σίμωνος Πέτρας.

https://www.instagram.com/p/Dd9VVKPDcl7/

«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον 'Αδη...», όπως λέει και ο στίχος και αναπαράγει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος σημειώνει επίσης ότι «μια επίσκεψη στο 'Αγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.

Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

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