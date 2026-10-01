Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος από πτώση δέντρου
Ο άνδρας βρισκόταν μαζί με άλλα άτομα όταν το δέντρο κατέρρευσε πάνω του
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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, με έναν 65χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από δέντρο που έπεσε πάνω του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 15:45, ένα δέντρο καταπλάκωσε τον άτυχο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και με άλλα άτομα τα οποία δεν τραυματίστηκαν από την πτώση.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ πραγματοποιήθηκε κλήση στο 112 για την άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων.
Ο 65χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για το περιστατικό ενεργεί το ΑΤ Κασσάνδρας.
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