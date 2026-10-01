Καιρός - Κακοκαιρία στην Κρήτη: Πάνω από 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο ημέρες -Χάρτης

Snapshot Στα Ανώγεια Ρεθύμνου καταγράφηκαν πάνω από 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο ημέρες λόγω της κακοκαιρίας.

Οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης, ενώ οι παραλιακές περιοχές επηρεάστηκαν λιγότερο.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν πρόσκαιρα από το βράδυ της Πέμπτης έως το απόγευμα της Παρασκευής.

Νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων προβλέπεται από το απόγευμα της Παρασκευής έως το απόγευμα της Κυριακής, με κίνδυνο πλημμυρών λόγω κορεσμού του εδάφους.

Το 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα. Snapshot powered by AI

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης από χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, έως και σήμερα τις μεσημεριανές ώρες, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που έφερε η κακοκαιρία που σαρώνει το νησί.

Πάνω από 360 χιλιοστά βροχής σε δύο ημέρες

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Ανώγεια Ρεθύμνου έχει ξεπεράσει τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο μέρες (361,4 mm από την Τετάρτη 30/09 έως το μεσημέρι της Πέμπτης 01/10).

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών , Κώστας Λαγουβάρδος και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης έχουν σημειωθεί εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής. «Όπως αναμενόταν οι βροχές ήταν περισσότερο έντονες στα ορεινά και ημιορεινά και όχι στις παραλιακές περιοχές, για αυτό το λόγο Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, δέχτηκαν σχετικά μικρά ύψη βροχής», επισήμανε ο κ. Λαγουβάρδος. Όπως είπε, αναμένεται ύφεση των φαινομένων από σήμερα, Πέμπτη, το βράδυ μέχρι αύριο το απόγευμα, Παρασκευή.

«Τα τωρινά προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ένα νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων από βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Οι νέες βροχές θα επιδεινώσουν ή και μπορούν να δημιουργήσουν και νέα προβλήματα σε περιοχές λόγω του κορεσμού του εδάφους και του ότι οι χείμαρροι έχουν ήδη αρκετό νερό. Επομένως θέλει μια αυξημένη προσοχή», σημείωσε ο κ. Λαγουβάρδος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι έντονες βροχοπτώσεις βαθμιαία μετά το μεσημέρι της Πέμπτης 01/10 έως και το μεσημέρι της Παρασκευής 02/10 πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά τμήματα. Όμως, από το απόγευμα της Παρασκευής 02/10, αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα, που φαίνεται να διαρκεί έως και το απόγευμα της Κυριακής 04/10/2026.

Επισημαίνεται ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

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