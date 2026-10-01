Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση Συρίγου για «υποχώρηση στην Κάσο»

Αποστάσεις του Μεγάρου Μαξίμου στο briefing από τις τοποθετήσεις του βουλευτή της ΝΔ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να καταγγέλλει κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος απέναντι στη «Γαλάζια Πατρίδα»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση Συρίγου για «υποχώρηση στην Κάσο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε υποχώρηση στο θέμα της πόντισης καλωδίου στην Κάσο, αποδίδοντας τις δηλώσεις Συρίγου σε προσωπικές εκτιμήσεις.
  • Τα προβλήματα στην πόντιση συνδέονται με τεχνοοικονομική βιωσιμότητα και την ανάγκη εύρεσης ισχυρού επενδυτή, ενώ το έργο υποστηρίζεται από Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία και ΕΕ.
  • Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε την κυβέρνηση για κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος και ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
  • Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην άσκηση εθνικών δικαιωμάτων και αποτροπή της πόντισης του καλωδίου από το τουρκικό ναυτικό.
  • Υποστηρίχθηκε ότι το Μέγαρο Μαξίμου παραπλάνησε το κοινό αντί να αντιμετωπίσει την Τουρκία βάση διεθνούς δικαίου και να απαιτήσει κυρώσεις.
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«Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε για το θέμα της πόντισης του καλωδίου», διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελου Συρίγου, ο οποίος έκανε λόγο για διπλή υποχώρηση της χώρας στα περιστατικά της Κάσου το 2024.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε τα λεγόμενα του βουλευτή σε αυστηρά προσωπικές εκτιμήσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά περιστατικά. Όπως ανέφερε, η πρώτη φάση των εργασιών στην Κάσο εκτελέστηκε κανονικά, βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της εταιρείας.

Τα εμπόδια που προέκυψαν στη συνέχεια συνδέονται αποκλειστικά με την τεχνοοικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος, γεγονός που επέβαλε την επανεξέταση των οικονομικών παραμέτρων και την αναζήτηση ισχυρού επενδυτή με ανάλογη τεχνογνωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν σταθερά το έργο, το οποίο αναμένεται να εκκινήσει σύντομα.

Σφοδρή επίθεση από το ΠΑΣΟΚ για το κυβερνητικό αφήγημα

Οι αναφορές Συρίγου πυροδότησαν άμεση και οξύτατη αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε ότι οι δηλώσεις περί υποχώρησης στην Κάσο εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και καταρρίπτουν μονομιάς όσα διακινούσε μέχρι σήμερα για δήθεν ευθύνη της Λευκωσίας στη μη πόντιση του καλωδίου.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ επανέφερε με έμφαση το αίτημα για ανακοίνωση ενός σαφούς και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας ότι το έργο ενέχει βαθιά γεωπολιτική διάσταση πέρα από την ενεργειακή του αξία. «Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από το ανιστόρητο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, θέτοντας ζήτημα πλήρους προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Καταγγελίες για αποτροπή των ερευνών επί του πεδίου

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, με τον τομεάρχη Εξωτερικών, Παυσανία Παπαγεωργίου, να κάνει λόγο για συνολική αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των εθνικών δικαιωμάτων.

Όπως υποστήριξε, η πόντιση του καλωδίου απετράπη στην πράξη επί του πεδίου από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι επέλεξε να παραπλανήσει τους πολίτες και να διαστρεβλώσει τα γεγονότα αντί να θέσει την Άγκυρα προ των ευθυνών της στη βάση του διεθνούς δικαίου και να απαιτήσει κυρώσεις.

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