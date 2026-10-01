Θρίλερ στη Βρετανία: Νεκρό βρέφος ξεβράστηκε σε ακτή - Ίσως βρισκόταν εβδομάδες στη θάλασσα

Snapshot Βρέφος νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε ακτή στο Μπάνγκορ της Βρετανίας και πιθανόν να παρέμεινε εβδομάδες μέσα στη θάλασσα.

Η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες πόρτα-πόρτα και συνεργάζεται με ωκεανογράφους για να εντοπίσει τη μητέρα και το σημείο από το οποίο το βρέφος κατέληξε στη θάλασσα.

Η επικεφαλής των ερευνών απηύθυνε έκκληση στη μητέρα να επικοινωνήσει με τις αρχές για ιατρική βοήθεια και υποστήριξη, διαβεβαιώνοντας ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλειά της.

Οι υγειονομικές αρχές καλούν τη μητέρα να μη νιώθει μόνη και να ζητήσει βοήθεια, ενώ οι πολίτες έχουν ήδη παράσχει σημαντικές πληροφορίες στις αρχές.

Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι το βρέφος ήταν κορίτσι και συνεχίζονται εργαστηριακές εξετάσεις για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Snapshot powered by AI

Εβδομάδες ενδέχεται να βρισκόταν μέσα στο νερό το άψυχο σώμα του βρέφους που εντοπίστηκε σε ακτή στο Μπάνγκορ της Βρετανίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό της μητέρας.

Τα ίχνη του νεογέννητου εντόπισε περαστικός την περασμένη Κυριακή σε βραχώδη και λασπώδη παραλία στα Στενά του Μενάι, απέναντι από το νησί Άνγκλεσι, κοντά σε δασική έκταση. Η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για κορίτσι, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών του θανάτου.

Οι αστυνομικοί διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες πόρτα-πόρτα σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή, αναζητώντας μαρτυρίες και στοιχεία. Την ίδια ώρα, οι ερευνητές της North Wales Police διατηρούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το σημείο από το οποίο το σώμα του βρέφους κατέληξε στη θάλασσα, συνεργαζόμενοι στενά με ωκεανογράφους για τη χαρτογράφηση των τοπικών θαλάσσιων ρευμάτων.

Αγωνιώδης έκκληση στη μητέρα για ιατρική βοήθεια

Η επικεφαλής των ερευνών, αστυνόμος Λίν Ντέιβις, απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα προς τη μητέρα, διαβεβαιώνοντάς την ότι προτεραιότητα των αρχών αποτελεί η ασφάλεια και η υγεία της. «Κατανοούμε ότι η μητέρα μπορεί να φοβάται να εμφανιστεί, αλλά την παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή των πολιτών για οποιαδήποτε γυναίκα του περιβάλλοντός τους που βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή παρουσίασε ασυνήθιστη συμπεριφορά τους τελευταίους μήνες, αποκόπτοντας τις επαφές της με την οικογένεια και τον κοινωνικό της κύκλο.

Από την πλευρά των υγειονομικών αρχών, η διευθύντρια μαιευτικών υπηρεσιών του οργανισμού Betsi Cadwaladr University Health Board, Φιόνα Ζιρό, έστειλε προσωπικό μήνυμα προς τη μητέρα: «Ίσως νιώθετε ότι δεν έχετε πού να στραφείτε ή ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε σε κανέναν για αυτό που συνέβη. Σας παρακαλώ, μη νιώθετε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσετε μόνη σας. Δεν γνωρίζουμε ακόμη όλες τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του μωρού σας, αλλά αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να σας βρούμε, να βεβαιωθούμε ότι είστε ασφαλής και να λάβετε την ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη που χρειάζεστε».

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κινητοποίηση των πολιτών είναι ήδη σημαντική, καθώς μετά τις πρώτες επίσημες εκκλήσεις έχουν καταγραφεί δεκάδες τηλεφωνήματα με πληροφορίες που αξιολογούνται.

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