Κακοκαιρία στην Κρήτη: 255 κλήσεις στην Πυροσβεστική, υπερχείλισε ποταμός

Snapshot Η κακοκαιρία στην Κρήτη προκάλεσε 255 κλήσεις στην Πυροσβεστική και σοβαρές ζημιές σε τρεις περιφερειακές ενότητες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σημειώθηκαν 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων.

Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλισε στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Οι δήμοι κινητοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν το έργο της Πυροσβεστικής, αντιμετωπίζοντας φερτά υλικά που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία.

Εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου. Snapshot powered by AI

Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, καθώς, πέρα από τον νεκρό κτηνοτρόφο, έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές και πλημμύρες σε τρεις περιφερειακές ενότητες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, το κέντρο επιχειρήσεων έχει δεχθεί 255 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαλάδες και Φοινικιά, 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων

και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαλάδες και Φοινικιά, 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μυλοπόταμος και Ζωνιανά, 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων

και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μυλοπόταμος και Ζωνιανά, 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Μυλοποτάμου, με εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, σπίτια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ οι τοπικές Αρχές αποφάσισαν να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία και τα νηπειαγωγία της περιοχής αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Οι κάτοικοι καλούνται παράλληλα να περιορίσουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οι παροχές βοηθείας είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στιγμιότυπο από την κακοκαιρία στην Κρήτη Eurokinissi

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, δήλωσε στο Newsbomb ότι οι καταστροφές είναι ανεπανάληπτες, ενώ έκανε λόγο για πρωτοφανή ένταση του φαινομένου, επισημαίνοντας πως, σύμφωνα με όσα γνωρίζει από την περιοχή, τέτοια βροχόπτωση είχε να καταγραφεί από το 1986!

Πρόσθεσε ότι οι ζημιές είναι ήδη εμφανείς σχεδόν σε ολόκληρο το αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί και σε χωριά, καθώς και σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση, καθώς, σύμφωνα με τον δήμαρχο, περισσότερα από 50 χωριά παρέμεναν χωρίς ρεύμα.

Επιπρόσθετα, υπερχείλισε ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχες Μαλάδες και Φοινικιά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.

Στις Γούβες Ηρακλείου οι δρόμοι πλημμύρισαν με λάσπες και φερτά υλικά, ενώ τα νερά παρέσυραν ακόμη και οχήματα μέσα στη θάλασσα.

Επίσης κινητοποιήθηκαν και οι δήμοι των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων για να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις, φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο, σημειώνει η Πυροσβεστική.

Κακοκαιρία στη Κρήτη. Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των συνοδών φαινομένων, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

Στις 09:34, για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.και

Στις 10:02, για περιορισμό των μετακινήσεων στον δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και

Στις 11:09, για περιορισμό των μετακινήσεων στους Μαλαδες και Φοινικιά ,της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Σε «κόκκινο» συναγερμό η Κρήτη

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχει τεθεί η Περιφέρεια Κρήτης έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων.

Ήδη από χθες, το Πυροσβεστικό Σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενόψει των έντονων φαινομένων. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος του Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, καθώς και ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο μετεωρολόγος, Μιχάλης Καρακατσάνης, ανέφερε ότι αναμένεται ύφεση των φαινομένων από το βράδυ της Πέμπτης (1/10) έως και το μεσημέρι της Παρασκευής, ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετά προβλέπεται νεα επιδείνωση, με σφοδρές βροχοπτώσεις, έως και το βράδυ της Κυριακής (4/10).

Οι βροχές φαίνεται ότι θα έχουν επίκεντρο τις ίδιες περιοχές, στο εσωτερικό του νησιού, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχες, και με τα σημερινά δεδομένα ενδέχεται να είναι ακόμα πιο δυνατές.

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