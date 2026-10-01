Κακοκαιρία στην Κρήτη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Μυλοπόταμος - Κλειστά και αύριο τα σχολεία

Κλειστά και την Παρασκευή σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί - Παραμένουν τα προβλήματα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα

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Κακοκαιρία στην Κρήτη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Μυλοπόταμος - Κλειστά και αύριο τα σχολεία
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  • Ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρών καταστροφών από την κακοκαιρία.
  • Τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Μυλοπόταμο θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για την προστασία όλων.
  • Έντονα φαινόμενα όπως πλημμύρες και ζημιές σε υποδομές και περιουσίες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, την Αξό και το Πέραμα.
  • Η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως τις 4 Οκτωβρίου.
  • Αναμένεται προσωρινή ύφεση του καιρού την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, αλλά νέα επιδείνωση και αύξηση της έντασης των φαινομένων από το απόγευμα της ίδιας ημέρας, κυρίως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, ενώ οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να διατηρήσουν κλειστές και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου όλες τις σχολικές μονάδες και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Μυλοποτάμου, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Βασικό κριτήριο για την απόφαση αποτελεί η προστασία μαθητών, παιδιών, οικογενειών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των έντονων φαινομένων.

Οι κάτοικοι καλούνται παράλληλα να περιορίσουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Τεράστιοι όγκοι νερού, λάσπης και φερτών υλικών κατέκλυσαν περιοχές του ορεινού Μυλοποτάμου, με τα έντονα φαινόμενα να φτάνουν έως και μέσα στους οικισμούς, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Σε αρκετά σημεία, το οδικό δίκτυο μετατράπηκε σε ορμητικούς χειμάρρους, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις και προκαλώντας ζημιές τόσο σε υποδομές όσο και σε ιδιωτικές περιουσίες.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου νερά εισχώρησαν σε κατοικίες, ενώ στα Λιβάδια οι εικόνες από την ένταση της κακοκαιρίας ήταν ιδιαίτερα έντονες. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην Αξό και στο Πέραμα.

Η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που είχε εκδοθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, επικαιροποιήθηκε με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, χωρίς ουσιαστική αλλαγή ως προς τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο.

Η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του κύματος κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ και θα διατηρηθούν έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Πρόσκαιρη ύφεση και νέα επιδείνωση

Για την Κρήτη, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια προβλέπεται προσωρινή εξασθένηση έως το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, πριν από νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η ένταση της κακοκαιρίας αναμένεται να αυξηθεί κυρίως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους να συνεχίζουν να επηρεάζουν την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.

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