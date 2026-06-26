Μυλοπόταμος: Τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του - Θρήνος για τον αδόκητο χαμό 32χρονου
Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση
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- Ένας 32χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε χωριό του Μυλοπόταμου.
- Τον νεκρό εντόπισε ο πατέρας του σε υπόστεγο κοντά στο σπίτι τους.
- Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Περάματος όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Η Αστυνομία δεν βρήκε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
- Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση.
Θρήνος σε χωριό του Μυλοπόταμου καθώς ένας νεαρός άνδρας βρέθηκε νεκρός. Ο 32χρονος που αναζητούνταν από τους οικείους του, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από τον πατέρα του, σε υπόστεγο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του.
Ο 32χρονος, διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Περάματος, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα.
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