Μυλοπόταμος: Τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του - Θρήνος για τον αδόκητο χαμό 32χρονου

Snapshot Ένας 32χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε χωριό του Μυλοπόταμου.

Τον νεκρό εντόπισε ο πατέρας του σε υπόστεγο κοντά στο σπίτι τους.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Περάματος όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία δεν βρήκε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση. Snapshot powered by AI

Θρήνος σε χωριό του Μυλοπόταμου καθώς ένας νεαρός άνδρας βρέθηκε νεκρός. Ο 32χρονος που αναζητούνταν από τους οικείους του, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από τον πατέρα του, σε υπόστεγο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του.

Ο 32χρονος, διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Περάματος, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα.