Δένδιας: Ο Στέφανος Μάνος συνδέθηκε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις τις οποίες υπερασπίσθηκε με συνέπεια

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετάμε, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, τον Στέφανο Μάνο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας.

«Ο εκλιπών διακρινόταν για το θάρρος της γνώμης του, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε κανείς μαζί του, καθώς και για την αποτελεσματικότητά του στις θέσεις ευθύνης όπου υπηρέτησε», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Αναφερθείς, στην πολιτική διαδρομή του Στέφανου Μάνου, ως υπουργού των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή, Γεωργίου Ράλλη και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «συνδέθηκε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες υπερασπίσθηκε με συνέπεια, ακόμη και όταν προκαλούσαν αντιδράσεις και πολιτικό κόστος. Συγκεκριμένες προτάσεις του, όπως οι απόψεις του για το παραλιακό μέτωπο, αν είχαν υιοθετηθεί, η Ελλάδα και η Αττική θα ήταν σήμερα καλύτερες».

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του», κατέληξε ο κ. Δένδιας.