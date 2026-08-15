Πέθανε ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός και επί μακρόν βουλευτής Στέφανος Μάνος, μια ξεχωριστή και συχνά αντισυμβατική μορφή της πολιτικής σκηνής της Μεταπολίτευσης.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν πρόσωπα από το στενό οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Ο Στέφανος Μάνος άφησε έντονο αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο, υπερασπιζόμενος διαχρονικά τον οικονομικό φιλελευθερισμό, τις διαρθρωτικές αλλαγές, ένα μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, καθώς και την αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα. Οι τοποθετήσεις του, συχνά αιχμηρές και χωρίς διπλωματικές διατυπώσεις, προκαλούσαν αντιδράσεις, καθώς δεν δίσταζε να διαφοροποιείται από τις κυρίαρχες πολιτικές επιλογές, ακόμη και των παρατάξεων με τις οποίες είχε συνεργαστεί.

Το μήνυμα του Άκη Σκέρτσου:

Από την επιχειρηματικότητα στην πολιτική

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 1939. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Πριν από την είσοδό του στην πολιτική, εργάστηκε επί έντεκα χρόνια στον επιχειρηματικό τομέα. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για πολλές δεκαετίες.

Στην πολιτική του πορεία κατείχε σειρά κυβερνητικών θέσεων στις κυβερνήσεις των Κωνσταντίνου Καραμανλή, Γεωργίου Ράλλη και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υφυπουργός Δημοσίων Έργων, υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αλλά και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο επίσημο βιογραφικό του συνδέονται με τη θητεία του παρεμβάσεις όπως η αναμόρφωση της Πλάκας, η υπογραφή της σύμβασης για το Μετρό, ο σχεδιασμός της Αττικής Οδού και η καθιέρωση της απόσυρσης ρυπογόνων οχημάτων.

Οι Φιλελεύθεροι και η Δράση

Το 1999 προχώρησε στην ίδρυση του κόμματος των Φιλελευθέρων, με σύμβολο τον «μαινόμενο ταύρο», επιδιώκοντας να εκφράσει έναν αυτόνομο πολιτικό χώρο με σαφή φιλελεύθερο και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό.

Δέκα χρόνια αργότερα, το 2009, ήταν μεταξύ των ιδρυτών της Δράσης. Ακόμη και όταν απομακρύνθηκε από την πρώτη γραμμή της κοινοβουλευτικής πολιτικής, συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στη δημόσια συζήτηση.

Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρενέβαινε συστηματικά στις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, ασκώντας κριτική τόσο στις εκάστοτε κυβερνήσεις όσο και στην αντιπολίτευση. Παρέμεινε σταθερός στις θέσεις του υπέρ του περιορισμού του πελατειακού κράτους, της εξυγίανσης της οικονομίας και της προώθησης βαθιών μεταρρυθμίσεων.

Ο Στέφανος Μάνος είχε τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής. Ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών.