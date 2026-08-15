Μπόνους για 40.000 δημόσιους υπαλλήλους – Τα 4 κριτήρια για την επιβράβευση

Snapshot Περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν το φθινόπωρο μπόνους επίτευξης στόχων, διπλάσιο σε σύγκριση με πέρυσι, με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ.

Το μπόνους συνδέεται πλέον αυστηρά με μετρήσιμα αποτελέσματα υπηρεσιών μέσω KPIs, αντικαθιστώντας τις υποκειμενικές εκτιμήσεις.

Τα τέσσερα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι η μείωση χρόνου εξυπηρέτησης, η ολοκλήρωση έργων εντός χρόνου, η επιτάχυνση διοικητικών διαδικασιών και η επίτευξη στρατηγικών στόχων.

Το σύστημα επεκτείνεται σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων δήμων και νοσοκομείων, με στόχο να βελτιωθεί η καθημερινή επαφή του πολίτη με το Δημόσιο.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της αξιολόγησης των KPIs. Snapshot powered by AI

Περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι εκτιμάται ότι θα λάβουν το φθινόπωρο το μπόνους επίτευξης στόχων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real News. Ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από πέρυσι, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών περνά στην επόμενη φάση του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής, διπλασιάζοντας παράλληλα το βασικό κονδύλι που συνδέεται με την επίτευξη των στόχων των υπουργείων.

Από τα 20 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν έως σήμερα, ο ετήσιος προϋπολογισμός για το κίνητρο επίτευξης στόχων των ετήσιων σχεδίων δράσης ανεβαίνει στα 40 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να επιβραβευθούν. Ουσιαστικά, περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν έναν επιπλέον μισθό, καθώς το μπόνους ανέρχεται περίπου στο 15% των ετήσιων απολαβών τους.

Η εκτίμηση για περίπου 40.000 δικαιούχους προκύπτει από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του συστήματος και τη μεγάλη αύξηση των διαθέσιμων πόρων. Στη συνολική εικόνα πρέπει να συνυπολογιστούν, πέρα από το βασικό μπόνους στοχοθεσίας, οι εργαζόμενοι που ανταμείβονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και όσοι εντάσσονται στο σύστημα κινήτρων που αφορά την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων. Οι υπάλληλοι που έχουν ήδη βρεθεί στη μία ή την άλλη κατηγορία επιβράβευσης είναι περίπου 30.000, ενώ ο διπλασιασμός του βασικού κονδυλίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο αριθμός αυτός να κινηθεί πλέον στην περιοχή των 40.000.

Η αλλαγή που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών έχει και δεύτερη, βαθύτερη διάσταση. Το μπόνους συνδέεται πλέον πολύ πιο στενά με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μίας δράσης. Η νέα φιλοσοφία προβλέπει ότι υπουργεία, φορείς και υπηρεσίες θα λειτουργούν με συγκεκριμένους στόχους, θα παρακολουθούν συστηματικά την πορεία υλοποίησης και θα αξιολογούνται βάσει των αποτελεσμάτων που παράγουν.

Τα «τεστ» των KPIs

Το μπόνους επιχειρείται να λειτουργήσει ως «μοχλός» ώστε η αύξηση της απόδοσης των υπαλλήλων να αποκτά ορατό αντίκρισμα για τον πολίτη. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να εμφανίζονται περισσότεροι εργαζόμενοι σε έναν κατάλογο δικαιούχων, αλλά ο πολίτης που βρίσκεται απέναντι από το Δημόσιο να αντιλαμβάνεται στην πράξη ότι η υπηρεσία λειτουργεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Κεντρικό «εργαλείο» για να αποδεικνύεται αυτή η αλλαγή είναι οι Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης – Key Performance Indicators ή KPIs. Η νέα αρχιτεκτονική επιδιώκει να αντικαταστήσει όσο γίνεται τις υποκειμενικές εκτιμήσεις με συγκεκριμένα δεδομένα, όπως γράφει η Real News.

Τα βασικά ερωτήματα που θα τίθενται, είναι τέσσερα:

Μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών;

Ολοκληρώθηκαν τα έργα στον προβλεπόμενο χρόνο;

Επιταχύνθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες;

Επιτεύχθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι του φορέα;

Δήμοι και νοσοκομεία

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Στον κύκλο ανταμοιβής συμμετέχουν πλέον όλα τα υπουργεία, οι εποπτευόμενοι φορείς τους και οι ανεξάρτητες Αρχές, ενώ το σύστημα επεκτείνεται σταδιακά στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα νοσοκομεία και σε περισσότερους φορείς του Δημοσίου.

Η επέκταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και από την πλευρά του πολίτη, διότι αφορά υπηρεσίες με τις οποίες έρχεται συχνά σε άμεση επαφή.

Δήμοι, νοσοκομεία και άλλοι φορείς της διοίκησης αποτελούν πεδία στα οποία η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα γίνονται αμέσως αντιληπτές. Αν το νέο σύστημα λειτουργήσει όπως σχεδιάζεται, η επιτυχία του δεν θα μετράται μόνο κεντρικά, σε υπουργικές αναφορές, αλλά θα πρέπει να γίνεται αισθητή στην καθημερινή συναλλαγή με το κράτος.

Στο νέο μοντέλο προσαρμόζεται πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και με χρηματοδότηση του «Ελλάδα 2.0», αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία που θα υποστηρίζουν τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των KPIs.

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