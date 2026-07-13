ΔΕΘ 2026: Στο πακέτο η 13η σύνταξη και η αύξηση του μόνιμου επιδόματος - Όλα όσα εξετάζονται

Οι άξονες του νέου ασφαλιστικού πακέτου που θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

ΔΕΘ 2026: Στο πακέτο η 13η σύνταξη και η αύξηση του μόνιμου επιδόματος - Όλα όσα εξετάζονται
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  • Στη ΔΕΘ 2026 θα παρουσιαστεί νέο πακέτο οικονομικών παρεμβσεων για την ενίσχυση των συνταξιούχων, με επαναφορά της 13ης σύνταξης μέσω αύξησης του μόνιμου επιδόματος.
  • Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση του επιδόματος στα 446,87 ευρώ από Νοέμβριο, ενώ εξετάζεται και εναλλακτική αύξηση δύο σταδίων έως το 2027.
  • Προωθείται η αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων με μείωση ή κατάργηση των κρατήσεων για κύριες και επικουρικές συντάξεις.
  • Η πιθανότητα οριζόντιας αύξησης συντάξεων λόγω πληθωρισμού είναι χαμηλή εξαιτίας του υψηλού κόστους και του περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου.
  • Στο πακέτο θα περιλαμβάνεται και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να ανέλθει στα 970-980 ευρώ με πιθανή πρόωρη εφαρμογή από 1η Φεβρουαρίου 2027.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία ενός νέου πακέτου οικονομικών παρεμβάσεων από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με επίκεντρο την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων και την αναπλήρωση των απωλειών που προκαλεί ο επίμονος πληθωρισμός. Οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) τον προσεχή Σεπτέμβριο, στοχεύουν παράλληλα στην αποκατάσταση χρόνιων αδικιών, ακολουθώντας το μοντέλο των πρόσφατων διορθώσεων στις συντάξεις χηρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκονται εναλλακτικά ή συνδυαστικά τα εξής μέτρα:

Επαναφορά της «13ης σύνταξης» μέσω του μόνιμου επιδόματος

Στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας βρίσκεται η άμεση και μόνιμη ενίσχυση του υφιστάμενου επιδόματος των 300 ευρώ, προκειμένου αυτό να εξισωθεί με την εθνική σύνταξη.

  • Το βασικό σενάριο: Προβλέπει την εφάπαξ αύξηση του επιδόματος στα 446,87 ευρώ από τον προσεχή Νοέμβριο, κίνηση που ουσιαστικά επαναφέρει τη 13η σύνταξη (Δώρο) συνδεδεμένη με το ποσό της εκάστοτε εθνικής σύνταξης. Το κόστος της παρέμβασης αυτής, που αφορά περίπου 2 εκατομμύρια δικαιούχους, υπολογίζεται στα 300 εκατ. ευρώ.

  • Το εναλλακτικό σενάριο: Εξετάζεται μια αύξηση δύο σταδίων, με το επίδομα να διαμορφώνεται αρχικά στα 400 ευρώ τον Νοέμβριο (κόστος 200 εκατ. ευρώ) και να «κλειδώνει» στα επίπεδα της πλήρους εθνικής σύνταξης εντός του 2027.

Παράλληλα, μελετάται η διεύρυνση των δικαιούχων, ώστε να συμπεριληφθούν και οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που σήμερα εξαιρούνται.

Αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης

Σημαντικές ανάσες για περίπου 650.000 συνταξιούχους αναμένεται να φέρει το «κούρεμα» ή ακόμη και η κατάργηση των κρατήσεων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

  • Κύριες συντάξεις: Για ποσά άνω των 1.468 ευρώ, εξετάζεται η κράτηση να μην επιβάλλεται πλέον στο σύνολο της σύνταξης, αλλά μόνο στο υπερβάλλον ποσό (π.χ. σε σύνταξη 2.200 ευρώ, η κράτηση θα υπολογίζεται μόνο στα 732 ευρώ). Το όφελος για 400.000 δικαιούχους αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ η εισήγηση ενόψει της πιλοτικής δίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Οκτώβριο είναι θετική.

  • Επικουρικές συντάξεις: Για τις επικουρικές άνω των 300 ευρώ, στο τραπέζι βρίσκεται η πλήρης κατάργηση της εισφοράς, μέτρο που θα ωφελήσει 250.000 συνταξιούχους κατά 70 εκατ. ευρώ. Εναλλακτικά, εξετάζεται η μείωση ή η κατάργηση της εισφοράς ασθένειας στις επικουρικές.

Έξτρα αυξήσεις λόγω πληθωρισμού

Αν και εξετάστηκε το ενδεχόμενο μιας πρόσθετης οριζόντιας αύξησης στις συντάξεις κατά 1,5% έως 2,5% —καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά ξεπερνούν το 10%— το μέτρο συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες. Μια τέτοια κίνηση θα κόστιζε 450 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια για άλλες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Καθοριστικός παράγοντας για την τελική επιλογή των μέτρων παραμένει ο διαθέσιμος «δημοσιονομικός χώρος», ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενδέχεται να αγγίξει συνολικά τα 2 δισ. ευρώ για το πακέτο της ΔΕΘ.

Προαναγγελία αυξήσεων και για τον κατώτατο μισθό

Πέρα από τις συντάξεις, το κυβερνητικό πακέτο για το 2027 θα περιλαμβάνει και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και αναπροσαρμογές στις αποδοχές του δημοσίου.

Με βάση τις πρόσφατες πρωθυπουργικές δεσμεύσεις, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ενισχυθεί κατά 50 έως 60 ευρώ, ανεβαίνοντας από τα 920 ευρώ που είναι σήμερα, στα 970 με 980 ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ για το τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η εφαρμογή της αύξησης αυτής να επισπευσθεί κατά δύο μήνες και να τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου, αντί της 1ης Απριλίου.

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