ΔΕΘ 2026: Κλειδώνει το προεκλογικό «καλάθι» με φορολογικές ανάσες για εργαζόμενους και συνταξιούχους

Snapshot Το πακέτο ελαφρύνσεων για το 2027 ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει μέτρα με ορίζοντα τετραετίας έως το 2030.

Προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα.

Εξετάζεται η μείωση ή κατάργηση του τεκμαρτού φόρου και πιθανή μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.

Προγραμματίζονται μόνιμες αυξήσεις στο επίδομα συνταξιούχων με στόχο να φτάσει τα 446 ευρώ σταδιακά μέχρι το 2030.

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας, με πιθανή επίσπευση αύξησης από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ προβλέπεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με το «γράψε – σβήσε» για το καλάθι των παροχών της επερχόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) να έχει ήδη ξεκινήσει. Φέτος, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δεν θα περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν σαφή ορίζοντα τετραετίας. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, με έναν οδικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά μέχρι και το 2030.

Το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ ενδέχεται να προσεγγίσει μέχρι και τα 2 δισεκατομμύρια. Στο επίκεντρο των ελαφρύνσεων βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί.

Ανάσα για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για τον επιχειρηματικό κόσμο και τους επαγγελματίες, σχεδιάζεται ένα σημαντικό «ψαλίδι» στην προκαταβολή φόρου, η οποία σήμερα ανέρχεται στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 50% για τα φυσικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη θέσπιση περισσότερων φορολογικών κλιμάκων, με στόχο να δώσει άμεση ρευστότητα στην αγορά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα, μετά την κατάργησή του για τα φυσικά πρόσωπα.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται επίσης η μείωση του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων, αλλά και ο τεκμαρτός φόρος. Αν και ο τελευταίος επιβλήθηκε πρόσφατα, εξετάζεται σοβαρά είτε η πλήρης κατάργησή του είτε ένα ριζικό και γενναίο «λίφτινγκ» στις υφιστάμενες διατάξεις του.

Αυξήσεις για συνταξιούχους και μισθωτούς

Για τους συνταξιούχους, εξετάζεται μια νέα, μόνιμη αύξηση στο επίδομα που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Μετά την πρόσφατη άνοδό του στα 300 ευρώ, εξετάζεται το σενάριο να ξεπεράσει τα 400 ευρώ και να ευθυγραμμιστεί με το ύψος της Εθνικής Σύνταξης, φτάνοντας τα 446 ευρώ. Λόγω του σημαντικού δημοσιονομικού κόστους, το επικρατέστερο σενάριο θέλει αυτή την αύξηση να «σπάει» σε δόσεις σε βάθος τετραετίας.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN, στον τομέα των μισθωτών, ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τον νέο οδικό χάρτη για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει το ορόσημο των 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Καθώς ο στόχος για τα 950 ευρώ εντός του 2027 θεωρείται ήδη εξασφαλισμένος, η κυβέρνηση εξετάζει την επίσπευση της επόμενης αύξησης του κατώτατου μισθού από τον ερχόμενο Ιανουάριο, ώστε οι εργαζόμενοι να δουν την ενίσχυση στους λογαριασμούς τους πριν από τις κάλπες. Τέλος, το πακέτο του 2027 θα περιλαμβάνει και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα κυμανθεί από μισή έως μία ποσοστιαία μονάδα.

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