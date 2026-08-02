Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Νέα εστία στην περιοχή Βορινιά
Έκκληση των κατοίκων να αντιμετωπιστεί άμεσα η νέα εστία καθώς υπάρχει κίνδυνος να καεί και η υπόλοιπη περιοχή
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- Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στην περιοχή Βορινιά στο Πόρτο Γερμενό το απόγευμα της Κυριακής.
- Οι κάτοικοι ζητούν άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς μέσω του Newsbomb.
- Υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς λόγω της φοράς των ανέμων.
- Η φωτιά απειλεί να καταστρέψει περαιτέρω την ευρύτερη περιοχή αν δεν ελεγχθεί έγκαιρα.
Νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στην περιοχή Βορινιά στο Πόρτο Γερμενό το απόγευμα της Κυριακής.
Οι κάτοικοι της περιοχής απευθύνουν έκκληση μέσω τους Newsbomb προκειμένου η νέα εστία φωτιάς να αντιμετωπιστεί άμεσα καθως υπάρχει κίνδυνος με τη φορά που έχουν οι άνεμοι αν αφεθεί να καεί και η υπόλοιπη περιοχή.
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