Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Νέα εστία στην περιοχή Βορινιά 

Snapshot Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στην περιοχή Βορινιά στο Πόρτο Γερμενό το απόγευμα της Κυριακής.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς μέσω του Newsbomb.

Υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς λόγω της φοράς των ανέμων.

Η φωτιά απειλεί να καταστρέψει περαιτέρω την ευρύτερη περιοχή αν δεν ελεγχθεί έγκαιρα. Snapshot powered by AI

Νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στην περιοχή Βορινιά στο Πόρτο Γερμενό το απόγευμα της Κυριακής.

Οι κάτοικοι της περιοχής απευθύνουν έκκληση μέσω τους Newsbomb προκειμένου η νέα εστία φωτιάς να αντιμετωπιστεί άμεσα καθως υπάρχει κίνδυνος με τη φορά που έχουν οι άνεμοι αν αφεθεί να καεί και η υπόλοιπη περιοχή.

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