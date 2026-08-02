Μαρινάκης για θάνατο σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Πολύ βαριά απώλεια

Snapshot Δύο μέλη πληρώματος αεροπυρόσβεσης σκοτώθηκαν σε σύγκρουση ελικοπτέρων κατά την κατάσβεση φωτιάς στην Ψάθα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε τη θλίψη του και τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Δύο τραυματίες νοσηλεύονται.

Η κυβέρνηση αναγνώρισε τον αγώνα των πυροσβεστών, εθελοντών και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στο πεδίο.

Η πατρίδα τιμά τη μνήμη των δύο που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον. Snapshot powered by AI

Τη θλίψη του για το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου Bell που κατέπεσε έπειτα από την σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην Ψάθα, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του στα social media.

Το μήνυμά του:

«Η σημερινή μέρα σφραγίστηκε από μια βαριά απώλεια.

Δύο μέλη πληρώματος αεροπυρόσβεσης έχασαν τη ζωή τους ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στους δύο τραυματίες που νοσηλεύονται, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.

Η σκέψη μας είναι επίσης σε όλους τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που βρίσκονται στο πεδίο και αγωνίζονται για να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας.

Η πατρίδα υποκλίνεται στη μνήμη των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον».

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