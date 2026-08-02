Φωτιές: Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων Μητσοτάκης και Τασούλας

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας για ενημέρωση σχετικά με τις πυρκαγιές στην Αττικοβοιωτία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας βρέθηκε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για να εκφράσει τη συμπαράστασή του μετά τη συντριβή των δύο ελικοπτέρων.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για την πρόοδο των επιχειρήσεων πυρόσβεσης και τον σχεδιασμό για τη νύχτα υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Τονίστηκε η σημασία της προσπάθειας των πυροσβεστών σε διάφορα μέτωπα πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα, και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα των πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης προκειμένου να εκφράσει, επίσης, τη συμπαράστασή του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβη, ενημερώθηκε για τον αγώνα που δίνουν οι Πυροσβέστες στα διάφορα μέτωπα ανά την επικράτεια καθώς και για τον προγραμματισμό που υπάρχει για τη διάρκεια της νύχτας υπό τις παρούσες αντίξοες καιρικές συνθήκες.

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