Μητσοτάκης για Βαρβιτσιώτη: «Υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας»

«Ευτύχησα να παρακολουθήσω την πορεία του από μικρός, άφησε πίσω του μία σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός

Ανθή Κουρεντζή

Μητσοτάκης για Βαρβιτσιώτη: «Υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Θλίψη σκόρπισε στον πολιτικό κόσμο η είδηση θανάτου του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, σε ηλικία 93 ετών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον εμβληματικό πολιτικό - που διετέλεσε υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας - κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για την προσήλωσή του στη θεσμική ακεραιότητα, τη διορατικότητά του και την αφοσίωσή του στη Δημοκρατία και την παράταξη, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού.

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Αποχαιρετώ, σήμερα, με συγκίνηση μία προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης. Σταθερός, αποφασιστικός και διαρκώς προσηλωμένος στη θεσμική ακεραιότητα, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού.

Στην μακρά πορεία του, από τις καίριες θέσεις που υπηρέτησε στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως και στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Εμπορίου, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Επιδεικνύοντας γενναιότητα, αλλά και διορατικότητα. Με γνώρισμά του την αφοσίωση στη Δημοκρατία και στην παράταξη. Και με προσωπικό ήθος που αναγνώριζαν φίλοι και αντίπαλοι.

Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από το πολιτικό προσκήνιο, η παρουσία του στον δημόσιο βίο παρέμεινε ενεργή. Τόσο με τις κατά καιρούς νηφάλιες παρεμβάσεις του, όσο και με την προσφορά του ως μελετητής των ιστορικών μνημείων της πατρίδας μας των οποίων υπήρξε διαχρονικός λάτρης. Γιατί, πράγματι, και τα ενδιαφέροντά του πέραν της πολιτικής ήταν πολλά.

Ευτύχησα από μικρός να παρακολουθήσω την πορεία του, καθώς υπήρξε συνεργάτης του πατέρα μου. Ακροατής, επίσης, των συμβουλών του για τη σημασία της ευθύνης και του μέτρου στο ξεκίνημα και της δικής μου πολιτικής διαδρομής. Και, βέβαια, επί πολλά χρόνια φίλος της οικογένειας και των παιδιών του. Σε αυτήν εκφράζω, τώρα, εκ μέρους σύσσωμης της Νέας Δημοκρατίας, τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

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