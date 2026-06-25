«Το είπαμε, το κάνουμε, συνεχίζουμε»: Το ΑΙ βίντεο της ΝΔ για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη

Στιγμιότυπο από το βίντεο της ΝΔ για τα τρία χρόνια από τη νίκη στις εκλογές του 2023

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία δημοσίευσε βίντεο για τα τρία χρόνια από τη νίκη της στις εκλογές του 2023, υπογραμμίζοντας την υλοποίηση των δεσμεύσεών της.

Υλοποιήθηκαν μειώσεις φόρων για πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, με έμφαση στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Πραγματοποιήθηκαν σημαντικά έργα υποδομής, όπως η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και η κατασκευή νέου αεροδρομίου στο Ηράκλειο.

Εφαρμόστηκαν μέτρα για την οδική ασφάλεια, με μείωση 148 θανάτων από τροχαία το 2025 σε σχέση με το 2024, και νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Υλοποιήθηκαν πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας, της εργασίας και της μετανάστευσης, όπως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, ο νέος δικαστικός χάρτης και αυστηρότερα μέτρα στα σύνορα. Snapshot powered by AI

Στη δημοσιότητα βίντεο ΑΙ για τα τρία χρόνια από τη νίκη στις εκλογές του 2023 έδωσε η Νέα Δημοκρατία.

«Πριν 3 χρόνια μας εμπιστευτήκατε ξανά. Με τη δική σας στήριξη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε», αναφέρει η λεζάντα στο βίντεο.

Επίσης προβάλλονται τα εξής μηνύματα:

«Μας εμπιστευθήκατε ξανά! 25 Ιουνίου 2023.

Μειώσεις φόρων για περισσότερους από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους με έμφαση στους νέους και στις οικογένειες με παιδιά.

Λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Επιστολική ψήφος σε Εθνικές Εκλογές και Ευρωεκλογές.

Νέος ΚΟΚ, αλκοτέστ, κάμερες: 148 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα το 2025 σε σχέση με το 2024.

Ανακαινίσεις σε ΤΕΠ νοσοκομείων και σε κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα. Λειτουργία Μετρό Θεσσαλονίκης και εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα. Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης.

Παραλαβή της πρώτης φρεγάτας Belharra. Εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Νέος Δικαστικός Χάρτης.

Εφαρμογή νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο με αυστηρότερη προστασία των συνόρων. Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης “Προλαμβάνω”.

Πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτηρίων σε όλη την επικράτεια “Μαριέττα Γιαννάκου”.

Σημαντικά έργα υποδομής σε όλη τη χώρα: Flyover στη Θεσσαλονίκη. Αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος. Ε65. Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι. Με τη δική σας εμπιστοσύνη το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε!».