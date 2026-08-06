Μυστράς -πτώμα σε καταψύκτη: Σε παθολογικά αίτια οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου

Η σορός βρέθηκε σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης σε ξενοδοχείο που διατηρούσε ο 55χρονος γιος του, ο οποίος την είχε κλειδωμένη για χρόνια.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Μυστράς -πτώμα σε καταψύκτη: Σε παθολογικά αίτια οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο θάνατος του ηλικιωμένου στον Μυστρά οφείλεται σε παθολογικά αίτια σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση.
  • Η σορός βρέθηκε σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης σε ξενοδοχείο που διατηρούσε ο 55χρονος γιος του, ο οποίος την είχε κλειδωμένη για χρόνια.
  • Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
  • Ο 55χρονος άλλαξε την κατάθεσή του και επικαλέστηκε ψυχολογικούς λόγους και παθολογική αγάπη για να δικαιολογήσει την πράξη του.
  • Αρχικά, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι έκρυβε τον θάνατο του πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
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Σε παθολογικά αίτια οφείλεται ο θάνατος του υπερήλικα, τον οποίο είχε καταψύξει μετά τον θάνατό του ο 55χρονος γιος του και τον είχε κλειδωμένο για χρόνια στο ξενοδοχείο που διατηρούσε στον Μυστρά.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του επήλθε από παθολογικά αίτια. Προς το παρόν, δεν μπορεί να γίνει ενδελεχής εξέταση, γιατί η σορός βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης.

Ωστόσο, το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, έχει προς το παρόν αποκλειστεί. Από τη σορό του υπερήλικα, έχουν ληφθεί δείγματα γενετικού υλικού και ιστών για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Άλλαξε την κατάθεσή του ο 55χρονος

Σε ό,τι αφορά στον 55χρονο, φέρεται να άλλαξε την κατάθεσή του και να υποστήριξε ότι η παθολογική του αγάπη για τους γονείς του, ήταν αυτή που τον έκανε να... κρατήσει μαζί του τον πατέρα του για τόσα χρόνια. Το ίδιο υποστήριξε κι ο δικηγόρος του, ο οποίος είπε ότι ο εντολέας του «αγαπούσε παθολογικά τους γονεί του» κι απέδωσε το κίνητρό του σε «ψυχολογικούς λόγους». «Δεν παραπέμπεται για να απολογηθεί, δεν είναι κακούργημα, δεν πάει σε ανακριτή. Ορίστηκε δικάσιμος κατά την τακτική διαδικασία του Αυτοφώρου κι αύριο θα δικαστεί. Κατηγορείται για απάτη κατ' εξακολούθηση, οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση» είπε μιλώντας στο Mega.

Ο 55χρονος πάντως, στην αρχική του κατάθεση στις Αρχές φέρεται να υποστήριξε ότι διατηρούσε κρυφό τον θάνατο του πατέρα του, για να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι.

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