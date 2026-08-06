Μυστράς: «Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του - Τώρα συνειδητοποιεί τι έχει κάνει στον πατέρα του»

Ο δικηγόρος του επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα ως αιτία της πράξης και αναφέρει ότι ο πελάτης αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Μυστράς: «Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του - Τώρα συνειδητοποιεί τι έχει κάνει στον πατέρα του»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 55χρονος που κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη στον Μυστρά θα δικαστεί για πλημμελήματα, όπωςάτη, οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση.
  • Ο δικηγόρος του επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα ως αιτία της πράξης και αναφέρει ότι ο πελάτης αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του.
  • Ο 55χρονος φρόντιζε προσωπικά τους γονείς του, ενώ η μητέρα του ήταν βαριά άρρωστη.
  • Ο πελάτης μετανιώνει και πλέον συνειδητοποιεί ότι θα έπρεπε να έχει οργανώσει μια πρέπουσα ταφή για τον πατέρα του.
  • Η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Αυτόφωρο χωρίς να παραπεμφθεί σε ανακριτή, καθώς δεν θεωρείται κακούργημα.
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Ψυχολογικά προβλήματα επικαλείται ο δικηγόρος του 55χρονου ο οποίος κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη εδώ και πέντε χρόνια στον Μυστρά. Όπως είπε Άγις Κοκκορός, ο πελάτης του θα δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο για πλημελληματικές πράξεις.

«Δεν παραπέμπεται για να απολογηθεί, δεν είναι κακούργημα, δεν πάει σε ανακριτή. Ορίστηκε δικάσιμος κατά την τακτική διαδικασία του Αυτοφώρου κι αύριο θα δικαστεί. Κατηγορείται για απάτη κατ' εξακολούθηση, οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση» είπε αρχικά μιλώντας στο Mega.

Κληθείς να απαντήσει για τα κίνητρα που ώθησαν τον πελάτη του να βάλει τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη του ξενοδοχείου που διατηρούσε στον Μυστρά και να τον κρατήσει εκεί για πέντε χρόνια εισπράττοντας τη σύνταξή του, ο κ. Κοκκορός είπε ότι «είναι ψυχολογικοί οι λόγοι».

Πρόσθεσε δε ότι «από τις πρώτες συζητήσεις μαζί του κατανοώ ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Είχε αναλάβει ο ίδιος τη φροντίδα τους. Η μητέρα του ήταν βαριά άρρωστη και τη φρόντιζε ο ίδιος, δεν της πήρε αποκλειστική».

Πλέον τονίζει ότι ο πελάτης του είναι μετανιωμένος: «Ο ίδιος τώρα συνειδητοποιεί ότι έπρεπε να του δώσει μια πρέπουσα ταφή, μια κηδεία. Δεν είχε αντιληφθεί τι έκανε».

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 55χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και ότι διατήρησε τη σορό στον καταψύκτη ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του για περίπου δυόμισι χρόνια.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Σπάρτης, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να προσδιορίσουν το ακριβές χρονικό διάστημα που η σορός βρισκόταν στον καταψύκτη, καθώς και να εξακριβώσουν αν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που γνώριζαν τι συνέβαινε.

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