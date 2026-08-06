«Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο στούντιο»: O A$AP Rocky αποκάλυψε ότι η Rihanna ετοιμάζει νέα μουσική

«Θα βρω τον μπελά μου που το λέω αυτό», είπε αστειευόμενος ο ράπερ για την αποκάλυψη που έκανε

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

«Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο στούντιο»: O A$AP Rocky αποκάλυψε ότι η Rihanna ετοιμάζει νέα μουσική
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O A$AP Rocky αποκάλυψε ότι η Rihanna «βρίσκεται αυτήν την στιγμή στο στούντιο» και ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ, δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της δίσκου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον φίλο του Jason Lee για το podcast «The Jason Lee», ο 37χρονος ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Rakim Mayers, επιβεβαίωσε ότι η σύντροφός του ετοιμάζει νέα μουσική, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στούντιο. Ναι το είπα, συγγνώμη μωρό μου», είπε χαρακτηριστικά ο ράπερ κοιτώντας την κάμερα, λέγοντας ότι μπορεί να μοιραστεί μόνο το ότι δεν θα συνεργαστούν.

Δείτε το απόσπασμά της συνέντευξης:

Όταν ερωτήθηκε εάν ο ίδιος ευθύνεται για το γεγονός ότι η τραγουδίστρια δεν έχει κυκλοφορήσει νέα μουσική τόσα χρόνια, γιατί έγινε μητέρα τριών παιδιών, ο A$AP Rocky το αρνήθηκε λέγοντας ότι η τραγουδίστρια πράγματι εργάζεται πάνω σε νέα μουσική.

«Θα βρω τον μπελά μου που το λέω αυτό», είπε αστειευόμενος ο ράπερ.

Δείτε την πλήρη συνέντευξη του A$AP Rocky στο podcast «The Jason Lee»:

Η Rihanna, η οποία τα τελευταία χρόνια ασχολείται κατά βάση με την μάρκα καλλυντικών της Fenty, έχει να κυκλοφορήσει ένα πλήρες άλμπουμ από το «Anti», το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το 2016.

Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, η Rihanna δήλωσε ότι ένιωθε «πραγματικά αισιόδοξη» για την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ, τονίζοντας ότι δεν θέλει να κυκλοφορήσει «κάτι μέτριο».

Από το τελευταίο της άλμπουμ, η 38χρονη τραγουδίστρια έχει κυκλοφορήσει μερικά single, μεταξύ των οποίων το «Lift Me Up» για την ταινία της Marvel «Black Panther: Wakanda Forever» του 2022.

Ο A$AP Rocky και η Rihanna έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδία, τον 4χρονο RZA, τον 3χρονο Riot και την 11 μηνών Rocki.

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