Άδωνις για το περιστατικό στα ΤΕΠ Νοσοκομείου Κορίνθου: «Δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν»

Το συμβάν προκλήθηκε όταν εργαζόμενοι τράβηξαν με δύναμη μία κουρτίνα οροφής, είπε ο υπουργός

Χρύσα Γρίβα

Άδωνις για το περιστατικό στα ΤΕΠ Νοσοκομείου Κορίνθου: «Δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Κορίνθου δεν έπεσε η ψευδοροφή, αλλά αποκολλήθηκε όταν εργαζόμενοι τράβηξαν με δύναμη μια κουρτίνα οροφής, εξηγεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης
  • Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μέσα σε περίπου δύο ώρες και ο χώρος λειτουργεί κανονικά.
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι το περιστατικό παρουσιάστηκε λανθασμένα ως ένδειξη κατάρρευσης των υποδομών του ΕΣΥ.
  • Η ζημιά προκλήθηκε από ανθρώπινη ενέργεια και όχι από τεχνικό πρόβλημα ή φθορά του κτιρίου.
  • Ο υπουργός δημοσίευσε φωτογραφίες πριν και μετά την αποκατάσταση της ζημιάς για να τεκμηριώσει την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού.
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Δεν έπεσε η ψευδοροφή στο νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Κορίνθου, αλλά την ξήλωσαν τραβώντας μια κουρτίνα, διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το συμβάν προκλήθηκε όταν εργαζόμενοι τράβηξαν με δύναμη μία κουρτίνα οροφής, η οποία, όπως ανέφεραν, είχε μπλεχτεί, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί τμήμα της ψευδοροφής.

«Δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μέσα σε περίπου δύο ώρες και ο χώρος λειτουργεί πλέον κανονικά.

Ο υπουργός ασκεί παράλληλα κριτική σε όσους, όπως αναφέρει, παρουσίασαν το περιστατικό ως ένδειξη κατάρρευσης των υποδομών του ΕΣΥ. Όπως σημειώνει, «πάνω σε αυτό έκτισαν πάλι αφήγημα κατάρρευσης», προσθέτοντας ότι «και το πιο καινούργιο κτίριο, αν το χτυπήσεις με ένα σφυρί, θα σπάσει».

Στην ανάρτησή του δημοσιεύει φωτογραφίες τόσο από τη ζημιά που προκλήθηκε όσο και από την πλήρη αποκατάστασή της, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Χθες στα νέα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Κορίνθου είχαμε ένα ατύχημα. Κάποιοι υπάλληλοι τράβηξαν με δύναμη μια κουρτίνα οροφής, διότι λέει κάπου είχε μπλεχτεί, με συνέπεια να ξηλώσουν τμήμα της ψευδοροφής. Δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν. Την επισκευάσαμε σε 2 ώρες και τώρα είναι πάλι μία χαρά. Πάνω σε αυτό έκτισαν πάλι αφήγημα κατάρρευσης κλπ και το πιο καινούργιο κτίριο αν πας και το βαρέσεις με ένα σφυρί θα σπάσει.

Τί είδους κριτική είναι αυτή πια; Δεν έχουν βαρεθεί να κάνουν τέτοια μίζερη κριτική σε όλα πλέον;

Υγ. Στην πρώτη φωτό η ζημιά χθες, στις επόμενες πως είναι τώρα.

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