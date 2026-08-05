«Αρπακτικό» γυναίκα ναύτης: Κυνηγούσε σεξουαλικά νεοσύλλεκτους πάνω σε πολεμικό πλοίο

Snapshot Η 25χρονη ναύτης Sian D. προκαλούσε σεξουαλική αναστάτωση και εκφοβισμό σε νεοσύλλεκτους και συναδέλφους της πάνω στο πολεμικό πλοίο HMS Dauntless.

Η ναύτης άγγιζε τους συναδέλφους της σε απρεπή σημεία και έκανε προσβλητικά σχόλια, δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας στο πλήρωμα.

Η συμπεριφορά της χαρακτηρίστηκε από το στρατιωτικό δικαστήριο ως «αρπακτική» και εκφοβιστική, με σοβαρές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη και την ψυχολογική κατάσταση του πληρώματος.

Η κατηγορούμενη καταδικάστηκε με έξι κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων, καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση και αποτάχθηκε οριστικά από το Βασιλικό Ναυτικό.

Η υπεράσπιση επικαλέστηκε διάγνωση αυτισμού, αλλά το δικαστήριο δεν την έλαβε υπόψη στις αποφάσεις του. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα είχε προκαλέσει μία γυναίκα ναύτης του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανία πάνω σε πολεμικό πλοίο με την προκλητική συμπεριφορά της απέναντι στους συναδέλφους της, ιδιαίτερα τους νεότερους.

Στενοί διάδρομοι, μικρές καμπίνες, αποστολές διάρκειας πολλών μηνών εν πλω. Απόδραση; Σχεδόν αδύνατη.

Η νεαρή ναύτης, Sian D. 25 ετών, που εργαζόταν ως σεφ στο στο αντιτορπιλικό HMS Dauntless, φέρεται να κυνηγούσε σεξουαλικά ή με υπονοούμενα τους ίδιους τους συντρόφους της επί μήνες μέσα στο πλοίο.

O «τόπος του εγλήματος»

Όσα ακούστηκαν στη δίκη της, φαντάζουν σαν σενάριο ταινίας ερωτικού περιεχομένου, με τον δικαστή να τη χαρακτηρίζει «αρπακτικό».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η ναύτης άγγιζε τους άνδρες, ακόμα και τις γυναίκες σε ιδιαίτερα σημεία, τους χτυπούσε στα οπίσθια ή τους χούφτωνε στο στήθος.

Επιπλέον, έκανε πρόστυχα σχόλια όπως: «Μου αρέσει ο καφές μου όπως και οι άνδρες μου: μεγάλος και δυνατός».

Ιδιαίτερα συχνά φέρεται να προσέγγιζε περισσότερο τους νεοφερμένους, για τους οποίους προφανώς πίστευε ότι δεν θα αντιστεκόντουσαν ή δεν θα την κατήγγειλαν.

Ένας άνδρας ναύτης ανέφερε πόσο προσβεβλημένος ένιωσε μετά από ένα περιστατικό. Μια συνάδελφος περιέγραψε τις άυπνες νύχτες της. Είπε ότι βίωσε την κατηγορουμένη ως εξαιρετικά εκφοβιστική. Επειδή και οι δύο ζούσαν μάλιστα στον ίδιο χώρο, φοβόταν για πολύ καιρό να πει οτιδήποτε. Η ατμόσφαιρα στο πλοίο χαρακτηριζόταν από ανασφάλεια.

Στο στρατιωτικό δικαστήριο της στρατιωτικής βάσης Μπούλφορντ στη νότια Αγγλία, κατέστη σαφές πόσο ασυνήθιστη είναι η υπόθεση.

Η D. ταπείνωσε ανθρώπους, τους εκφόβισε και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη εντός του πληρώματος.

Η 25χρονη αμφισβήτησε τις κατηγορίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η υπεράσπισή της επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, μια διάγνωση αυτισμού. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε από αυτό. Τελικά, επιβλήθηκαν έξι καταδικαστικές αποφάσεις για σεξουαλικές επιθέσεις, 18 μήνες στρατιωτικής φυλάκισης και η οριστική αποβολή από το Βασιλικό Ναυτικό.