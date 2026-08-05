Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Υπεγράφη η συμφωνία με την γαλλική Meridiam

Snapshot Υπεγράφη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), υπεύθυνη για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις θαλάσσιες έρευνες βυθού που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.

Η Great Sea Interconnector ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2024 ως φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης της διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου - Ισραήλ.

Η διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου ξεκίνησε το 2023 και στοχεύει στην ένταξη της Κύπρου στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη ΑΠΕ στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Υπεγράφη στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Επίσης, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Επίσης, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Eurokinissi

Η Great Sea Interconnector είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού της IPTO, η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2024 ως φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Κρήτης - Κύπρου - Ισραήλ.

Η κατασκευή της διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου ξεκίνησε το 2023 με στόχο την ένταξη της Κύπρου —του τελευταίου μη διασυνδεδεμένου κράτους μέλους της ΕΕ— στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην επόμενη φάση του έργου, το Ισραήλ, το οποίο επίσης δεν είναι επί του παρόντος διασυνδεδεμένο με τους γείτονές του, θα ενισχύσει επίσης την ασφάλεια του εφοδιασμού του, αποκτώντας παράλληλα τη δυνατότητα να αυξήσει, περαιτέρω και ταχύτερα, τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό του μείγμα.

Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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