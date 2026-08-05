Μίνι ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» αγώνες στίβου στην Αγγλία – Σήκωσε στον αέρα τραπέζια και τους… κριτές

Οι αγωνοδίκες… εκτοξεύτηκαν από τις θέσεις τους όταν η δίνη «χτύπησε» αιφνιδιαστικά το στάδιο

Γιάννης Νικηφοράκης

Μίνι ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» αγώνες στίβου στην Αγγλία – Σήκωσε στον αέρα τραπέζια και τους… κριτές
ΚΟΣΜΟΣ
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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνες στίβου στην Αγγλία, όταν ένας ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» αιφνιδιαστικά ολόκληρο στάδιο. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα αγωνοδίκες εκτοξεύτηκαν από τις θέσεις τους, σκηνές και εξοπλισμός παρασύρθηκαν από τη δίνη, ενώ, εκατοντάδες παιδιά παρακολουθούσαν έντρομα το σπάνιο φαινόμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/08) στο στάδιο του Central Park Athletics Club, στο Ντάρτφορντ της κομητείας Κεντ, όπου εκατοντάδες παιδιά συμμετείχαν σε αγώνες συλλόγων από τη νοτιοανατολική Αγγλία. Ηλικιωμένος εθελοντής τραυματίστηκε στο στέρνο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό χρονομέτρησης.

Βίντεο που κατέγραψε θεατής, δείχνει ένα σύννεφο σκόνης να σχηματίζεται ξαφνικά κοντά στη γραμμή τερματισμού. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο στροβιλισμός ενισχύεται, παρασύροντας στον αέρα εκατοντάδες αντικείμενα, ενώ οι παρευρισκόμενοι προσπαθούν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν.

Ο πρόεδρος του Central Park Athletics Club, Τόνι Ντούρεϊ, επεσήμανε ότι στα περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας που μετρά στον χώρο του στίβου, δεν είχε ξαναδεί κάτι ανάλογο. «Ήταν μία ηλιόλουστη και πολύ ζεστή ημέρα, σχεδόν χωρίς καθόλου αέρα. Ξαφνικά, από το “πουθενά”, ο ανεμοστρόβιλος πέρασε από τον χώρο στάθμευσης και κινήθηκε κατά μήκος του διαδρόμου του στίβου», τόνισε.

Το φαινόμενο είχε την χαρακτηριστική μορφή ανεμοστρόβιλου, με σκόνη και συντρίμμια να περιστρέφονται καθώς κινούνταν μέσα στο στάδιο, όπως περιέγραψε και συμπλήρωσε ότι «ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν έτρεχαν παιδιά στον συγκεκριμένο διάδρομο. Αν υπήρχε κάποιο παιδί, πιστεύω ότι θα μπορούσε να το σηκώσει και να το εκτοξεύσει στον αέρα», ανέφερε.

Η δίνη πέρασε από τον χώρο της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, εκτοξεύοντας τραπέζια, καρέκλες και εξειδικευμένο εξοπλισμό σε ύψος που υπολογίζεται περίπου στα 15 μέτρα. Πέντε αγωνοδίκες, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι εθελοντές, παρασύρθηκαν επίσης από τον ισχυρό στροβιλισμό.

Μάλιστα, ένας εξ αυτών διεκομίσθη στο νοσοκομείο με τραυματισμό στο στέρνο, ωστόσο, έλαβε εξιτήριο μερικές ώρες αργότερα και αναρρώνει στο σπίτι του.

Το φαινόμενο διήρκεσε περίπου ενάμιση λεπτό, πριν εξαφανιστεί τόσο ξαφνικά όσο εμφανίστηκε.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνιση ακόμη ενός μικρής κλίμακας ανεμοστρόβιλου σε χώρο στάθμευσης αγροτικού καταστήματος στο Σπόλντινγκ του Λίνκολνσαϊρ, κομητεία της ανατολικής Αγγλίας.

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