Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Λιβάι Γκαρσία, πάει ΟΑΚΑ για το ματς με ΤΣΣΚΑ 1948

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/8) ο Λιβάι Γκαρσία άρχισε το ταξίδι από τη Μόσχα με τελική κατάληξη την Αθήνα. Ο 28χρονος επιθετικός έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα, νωρίς το απόγευμα της συγκεκριμένης μέρας. Με σκοπό φυσικά, να αρχίσει άμεσα δουλειά με τη νέα του ομάδα, τον Παναθηναϊκό.

Λίγο πριν τις 16:00 προσγειώθηκε η πτήση του νέου άσου των «πράσινων». Πήρε τις βαλίτσες του και αποχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος». Μπροστά του έχει κάποιες ώρες ξεκούρασης, ενώ το βράδυ θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της νέας του ομάδας με την ΤΣΣΚΑ 1948.