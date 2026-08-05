Οινόη - Χαλκίδα: Διακοπή σιδηροδρομικής γραμμής λόγω φωτιάς - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Snapshot Η σιδηροδρομική γραμμή Οινόη – Χαλκίδα διακόπηκε λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή, σύμφωνα με εντολή Πυροσβεστικής και ΟΣΕ.

Τα δρομολόγια μεταξύ Οινόης και Χαλκίδας θα αντικατασταθούν προσωρινά με λεωφορεία μέχρι νεωτέρας.

Η αμαξοστοιχία 1547 (Χαλκίδα - Αθήνα) ακινητοποιήθηκε και μεταφέρεται με εφεδρική μηχανή στον σταθμό της Οινόης, όπου οι επιβάτες θα επιβιβαστούν σε λεωφορεία.

Τα λεωφορεία δεν θα σταματούν στους σταθμούς Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο κατά τη μεταφορά των επιβατών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον ΟΣΕ για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και θα ενημερώσει το κοινό με νεότερα στοιχεία. Snapshot powered by AI

Πρόβλημα δημιουργήθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή γραμμή Οινόη – Χαλκίδα εξαιτίας πυρκαγιάς.

Η ανακοίνωση της Hellenic train αναφέρει:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 13:16 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1547 (Χαλκίδα - Αθήνα), η οποία έχει ακινητοποιηθεί κοντά στον σταθμό του Αγίου Γεωργίου, θα μεταφερθεί με εφεδρική μηχανή (Diesel) στον σταθμό της Οινόης. Στο σημείο κατευθύνονται λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να παραλάβουν τους 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, τα δρομολόγια στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται ότι, τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους σταθμούς Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.