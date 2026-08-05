CNN: Στο 50 - 50 η πιθανότητα συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν μέχρι την Παρασκευή για τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Η πιθανότητα συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έως την Παρασκευή εκτιμάται στο 50-50, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο από χώρα του Κόλπου.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν δεν περιλαμβάνει εκπροσώπους των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και η έγκριση συμφωνίας απαιτείται από το σώμα αυτό.

Το Ιράν απορρίπτει άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ και διαπραγματεύεται μέσω του Ομάν για την κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η πρόταση Ιράν-Ομάν προβλέπει ελεύθερη διέλευση πλοίων χωρίς διόδια, με διαδρομές υπό συντονισμό Τεχεράνης για είσοδο και Μουσκάτ για έξοδο.

Εάν εγκριθεί η πρόταση, οι ΗΠΑ και το Ιράν θα επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου για 60 ημέρες ελεύθερης διέλευσης. Snapshot powered by AI

Η πιθανότητα να καταλήξουν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν έως την Παρασκευή, είναι στο 50-50 σύμφωνα με το CNN, που επικαλέστηκε ανώτερο αξιωματούχο από μια από τις χώρες του Κόλπου που συμμετέχουν στις συνομιλίες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι επίκειται συμφωνία.

Η διαπραγματευτική ομάδα της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν περιλαμβάνει εκπροσώπους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), είπε ο αξιωματούχος, και οι λεπτομέρειες οποιασδήποτε ενδιάμεσης συμφωνίας πρέπει να εγκριθούν από το σώμα.

Το CNN ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε «πολύ καλές συνομιλίες» με αξιωματούχους στην Τεχεράνη, αλλά προειδοποίησε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα της επιτεθούν «σοβαρά» εάν η Ισλαμική Δημοκρατία αποσυρθεί ξανά από τη συμφωνία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει να απορρίπτει οποιεσδήποτε άμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι οι συνομιλίες γίνονται μόνο με το Ομάν και για την κίνηση πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ορισμένοι διπλωμάτες πιστεύουν ότι η επαναλειτουργία της πλωτής οδού θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα το CBS News, επικαλούμενο πηγές, αναφέρει πως η πρόταση Ιράν - Ομάν για την επαναλειτουργία της πλωτής οδού, θα επιτρέψει στα πλοία να διέρχονται χωρίς να καταβάλλουν διόδια ή τέλη υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα πλοία που εισέρχονται στο στενό θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή που βρίσκεται πλησιέστερα στο Ιράν υπό τον συντονισμό της Τεχεράνης, ενώ τα πλοία που εξέρχονται θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή που βρίσκεται πλησιέστερα στο Ομάν υπό τον συντονισμό της Μουσκάτ.

Εάν εγκριθεί, οι ΗΠΑ και το Ιράν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου κατανόησης του Ιουνίου, το οποίο προβλέπει 60 ημέρες ελεύθερης διέλευσης μέσω του στενού, ανέφερε το CBS News.

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