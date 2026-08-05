Τραμπ: «Το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά αν δεν ανοίξει σύντομα τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «πολύ σύντομα» διαφορετικά το Ιράν θα «πληγεί πολύ σκληρά», καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε χαμηλό τριών εβδομάδων με φόντο τις ελπίδες για συμφωνία

Νατάσα Παυλοπούλου

Τραμπ: «Το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά αν δεν ανοίξει σύντομα τα Στενά του Ορμούζ»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα υποστεί σοβαρό πλήγμα αν δεν ανοίξει σύντομα τα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε χαμηλά τριών εβδομάδων λόγω ελπίδων για συμφωνία σχετικά με τη διέλευση πλοίων από τα Στενά.
  • Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ομάν προχωρούν, με πιθανή συμφωνία να επιτευχθεί εντός της εβδομάδας για την ανοικτή διέλευση από τα Στενά.
  • Το Ιράν αρνείται να διαπραγματευτεί απευθείας με τις ΗΠΑ και συνομιλεί μέσω τρίτων, όπως το Ομάν και το Κατάρ.
  • Η αστάθεια στη διαδρομή του Ορμούζ και οι επιθέσεις σε πλοία έχουν αυξήσει τις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι το Ιράν «θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα» εάν τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν «πολύ σύντομα», καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε χαμηλό τριών εβδομάδων εν μέσω ελπίδων για συμφωνία.

Ο Τραμπ μιλούσε στο Fox News αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσαν ότι οι συνομιλίες είχαν προχωρήσει ώστε να επιτραπεί η επανέναρξη των δρομολογίων αργότερα αυτή την εβδομάδα. Η τιμή του βαρελιού αργού πετρελαίου Brent, του παγκόσμιου σημείου αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, μειώθηκε κατά σχεδόν 5% σε κάτω από τα 80 δολάρια μετά την είδηση ​​ότι οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να μειωθούν.

Μαζί με την πτώση της τιμής του αργού Brent, οι τιμές του αμερικανικού West Texas Intermediate μειώθηκαν κατά περισσότερο από 5%, στα 76 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τις 13 Ιουλίου.

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Tα Στενά του Ορμούζ

Η αποτυχία ωστόσο των προηγούμενων συνομιλιών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης έχει οδηγήσει σε μια ασταθή αγορά πετρελαίου, με τους οδηγούς να πλήττονται τελικά από τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων. «Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, επιμένοντας ότι το Ιράν επιθυμεί να επιτύχει μια συμφωνία που θα τερματίσει μήνες σύγκρουσης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CentCom) δήλωσε ότι «η νότια διαδρομή μέσω του Ορμούζ παραμένει ελεύθερη και ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν από τη διεθνή πλωτή οδό».

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από το στενό με το Ιράν και το Ομάν. «Έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά όχι ακόμη οριστικοποίηση. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μπέσεντ από την πλευρά του δήλωσε ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και την Τρίτη ή την Τετάρτη. Υπήρχε «πιθανότητα να έχουμε μια συμφωνία σήμερα ή αύριο για να ανοίξουμε τα Στενά και να προχωρήσουμε προς μια πιο ομαλοποιημένη θέση σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε στο CNBC.

«Μιλάμε για ελεύθερη μετακίνηση», πρόσθεσε, όταν ρωτήθηκε αν θα επιτρεπόταν στο Ιράν να επιβάλλει τέλη για τα πλοία που διέρχονται από εκεί.

Ενώ ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να μοιάζει μια πιθανή συμφωνία. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ - και δεν έχει σχέδια να το πράξει - και αντ' αυτού συνομιλεί με το Ομάν.

Persian Gulf Tensions

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν για έναν νέο μηχανισμό για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό, ήταν θετικές. Το Κατάρ, το οποίο είναι βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, δήλωσε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες με άλλους μεσολαβητές για την επίτευξη διπλωματικής επίλυσης του πολέμου, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες προς το παρόν.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κεντρικό σημείο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στο τέλος Φεβρουαρίου, η πλωτή οδός διαχειριζόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ημερήσιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το Ιράν έχει σταματήσει το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας μέσω των Στενών από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επίσης επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων στην περιοχή. Ένας ακόμη αποκλεισμός έχει επιβληθεί στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Υεμένης από τις 20 Ιουλίου.

Η διαδρομή που αποτελούσε μία κρίσιμη εναλλακτική λύση από τότε που το Ιράν μπλόκαρε το Ορμούζ έχει γίνει ολοένα και πιο επικίνδυνη, με μια σειρά από επιθέσεις σε πλοία που αναφέρθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Την Τρίτη, ένας πύραυλος βύθισε ένα πλοίο με ινδική σημαία κοντά στα ύδατα της Υεμένης, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας της Ινδίας, ενώ και οι 14 επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η απειλή για τα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν .

Η αναστάτωση έχει οδηγήσει τις τιμές στα πρατήρια σε όλο τον κόσμο στα ύψη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τιμές της βενζίνης βρίσκονται πλέον στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στην αρχή της σύγκρουσης, με το μέσο κόστος ενός λίτρου βενζίνης να φτάνει τις 1,60 λίρες, σύμφωνα με την ομάδα αυτοκινήτων RAC. Στις ΗΠΑ, οι τιμές της βενζίνης είναι κατά μέσο όρο πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την AAA. Το ντίζελ κοστίζει σχεδόν 5,40 δολάρια το γαλόνι. Οι αυξημένες τιμές έχουν οδηγήσει μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως η BP, η Shell, η Chevron και η Exxon Mobil, να ανακοινώσουν τεράστια κέρδη.

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