Τέλος το πλύσιμο των ρούχων: Αυτό είναι το μπλουζάκι που «αντέχει» άπλυτο για 30 ημέρες

Το «πρώτο ρούχο στον κόσμο που δεν χρειάζεται πλύσιμο», ισχυρίζεται αμερικανική εταιρία που υλοποίησε την ιδέα ενός Καμερουνέζου εφευρέτη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τέλος το πλύσιμο των ρούχων: Αυτό είναι το μπλουζάκι που «αντέχει» άπλυτο για 30 ημέρες
WHAT THE FACT
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  • Η αμερικανική εταιρεία Hercleon δημιούργησε το HercShirt V5.0, ένα μπλουζάκι που ισχυρίζεται ότι μπορεί να παραμείνει καθαρό και χωρίς οσμές έως και 30 ημέρες χωρίς πλύσιμο.
  • Το ύφασμα περιέχει επτά στοιχεία καταπολέμησης οσμών, κυρίως χαλκό και ασήμι, με αντιμικροβιακές ιδιότητες που εξοντώνουν βακτήρια που προκαλούν δυσάρεστες οσμές.
  • Το μπλουζάκι είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις με διαφορετική διάρκεια προστασίας από τις οσμές: 3 ημέρες, 2 εβδομάδες και 30 ημέρες, με την πιο ανθεκτική να κοστίζει 79 δολάρια.
  • Η εταιρεία επισημαίνει ότι το μπλουζάκι δεν υποκαθιστά την προσωπική υγιεινή και δεν είναι αυτοκαθαριζόμενο, οπότε λεκέδες και βρωμιά θα παραμείνουν αν δεν πλυθεί.
  • Δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ότι τα μπλουζάκια με χαλκό παραμένουν φρέσκα για 30 ημέρες χωρίς πλύσιμο.
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Μία αμερικανική εταιρία ισχυρίζεται ότι βάζει τέλος σε μία ταλαιπωρία... το πλύσιμο των ρούχων.

Επιστήμονες έχουν αναπτύξει ένα μπλουζάκι που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, μπορεί να παραμείνει καθαρό και χωρίς οσμές για περισσότερο από 30 ημέρες χωρίς πλύσιμο.

Το HercShirt V5.0 είναι το πιο πρόσφατο προϊόν της αμερικανικής νεοφυούς εταιρείας Hercleon, η οποία ισχυρίζεται ότι δημιούργησε το «πρώτο ρούχο στον κόσμο που δεν χρειάζεται πλύσιμο».

Η εταιρεία αναφέρει ότι αυτή η εντυπωσιακή ικανότητα οφείλεται στα «επτά στοιχεία καταπολέμησης των οσμών» που είναι υφασμένα απευθείας στο ίδιο το ύφασμα.

Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι ο χαλκός και το ασήμι, τα οποία διαθέτουν αντιμικροβιακές ιδιότητες που βοηθούν στην εξόντωση των βακτηρίων που προκαλούν δυσάρεστες οσμές.

Αυτές οι βακτηριοκτόνες ιδιότητες ενισχύονται από τη χρήση «ηφαιστειακής τέφρας», η οποία περιέχει πορώδη ορυκτά που απορροφούν τις οσμές – ακριβώς όπως συμβαίνει σε ορισμένους τύπους αργιλικής άμμου για γάτες.

Επίσης διαθέτει τα πουκάμισα σε τρία επίπεδα προστασίας από τις οσμές: μια έκδοση «Budget» διάρκειας τριών ημερών, μια έκδοση «Standard» που διαρκεί δύο εβδομάδες και την επιλογή «Max» που διατηρεί τη φρεσκάδα για έναν μήνα.

Ωστόσο, μην περιμένετε ότι η απελευθέρωση από το πλυντήριο θα σας κοστίσει φτηνά, καθώς ένα μόνο πουκάμισο «Max» θα σας κοστίσει 79 δολάρια .

Η ιδέα ανήκει στον Καμερουνέζο Wenceslaus Muenyi, ο οποίος την εμπνεύστηκε όταν διαπίστωσε ότι όλα τα ρούχα του μύριζαν απαίσια μετά από μερικές εβδομάδες ταξιδιού

Σε μια συζήτηση στο Reddit, ο Muenyi ανέφερε έρευνα του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον που αποκάλυψε τις απίστευτες αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επικίνδυνα βακτήρια MRSA καταστρέφονταν αμέσως μετά την επαφή τους με τον χαλκό και τα κράματα χαλκού. Εκτός από τον χαλκό, το πουκάμισο περιλαμβάνει επίσης υλικά που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των άλλων πηγών σωματικής οσμής.

Σύμφωνα με τη σελίδα της εταιρείας, ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση των θειούχων ενώσεων στον ιδρώτα που προκαλείται από το άγχος, ενώ δύο μυστικά συστατικά αντιμετωπίζουν τις οσμές ορμονικής προέλευσης και αυτές που οφείλονται στην αμμωνία.

Ωστόσο, ο Muenyi δεν ανέφερε καμία μελέτη που να υποστηρίζει συγκεκριμένα τον ισχυρισμό ότι τα πουκάμισα που περιέχουν χαλκό μπορούν να παραμείνουν φρέσκα για 30 ημέρες.

Ομοίως, η εταιρεία τονίζει ότι ένα πουκάμισο ανθεκτικό στις οσμές δεν υποκαθιστά την καλή προσωπική υγιεινή και δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μυρίζει το σώμα σας.

Επίσης, το πουκάμισο δεν είναι αυτοκαθαριζόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι η βρωμιά ή τα χυμένα τρόφιμα θα συνεχίσουν να λεκιάζουν και να συσσωρεύονται στο ύφασμα αν δεν το φροντίζετε.

Αν όλα αυτά τα μειονεκτήματα δεν σταθούν ικανά να σας αποτρέψουν τότε πείτε αντίο στο συχνό πλύσιμο των ρούχων.

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