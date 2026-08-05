Ακρίβεια: Οι καταναλωτές γίνονται… κυνηγοί των καλύτερων τιμών στα ράφια

Ψάχνουν την καλύτερη τιμή – Οι καταναλωτές επιδίδονται σε αγώνα δρόμου απέναντι στην ακρίβεια

Γιάννης Νικηφοράκης

Ακρίβεια: Οι καταναλωτές γίνονται… κυνηγοί των καλύτερων τιμών στα ράφια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, με τους καταναλωτές να αλλάζουν συνεχώς τις καθημερινές τους συνήθειες και να αναζητούν τρόπους ώστε να μειώσουν το κόστος των αγορών τους. Πλέον, η σύγκριση τιμών πριν από κάθε αγορά έχει γίνει απαραίτητο βήμα για πολλούς, καθώς ακόμη και μικρές διαφορές στις τιμές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Καταναλωτές περιγράφουν την προσπάθεια να λειτουργούν «ερευνητικά» μέσα στα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα, ελέγχοντας τις τιμές διαφορετικών προϊόντων, συγκρίνοντας προσφορές και βρίσκοντας την καλύτερη σχέση ποιότητας – κόστους – ποσότητας, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα αγαθά με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν και στο μέγεθος των συσκευασιών. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, επιλέγουν μεγαλύτερες ποσότητες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η τιμή ανά τεμάχιο ή ανά μονάδα προϊόντος είναι χαμηλότερη, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομία σε βάθος χρόνου, όπως εξηγούν μιλώντας στον ALPHA.

Για παράδειγμα, σε συσκευασία ταμπλετών πλυντηρίου πιάτων 120 κομματιών, κάθε τεμάχιο κοστίζει 17 λεπτά του ευρώ, ενώ, η αντίστοιχη τιμή στη συσκευασία των 25 κομματιών ανέρχεται στα 30 λεπτά του ευρώ / τεμάχιο.

Ακόμη, μία μικρή συσκευασία υγρού απορρυπαντικού ρούχων για 34 πλύσεις, κοστίζει 6,70 ευρώ (περίπου 0,20€ ανά πλύση), ενώ, για τη μεγάλη συσκευασία (που αρκεί για 84 πλύσεις) ο καταναλωτής πληρώνει 13,49 ευρώ (περίπου 0,16€ ανά πλύση).

Ακόμη και το τελευταίο λεπτό του ευρώ μετρά πλέον για τους καταναλωτές, που εξετάζουν κάθε επιλογή πριν φτάσουν στο ταμείο. Από τη σύγκριση τιμών και τις μεγαλύτερες συσκευασίες μέχρι το κόστος ανά χρήση, η προσπάθεια εξοικονόμησης έχει γίνει… δεύτερη φύση τους.

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