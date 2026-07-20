Δημοσκόπηση Prorata: Πάνω από 8 στους 10 θα ψηφίσουν με κριτήριο την ακρίβεια

Snapshot Η ακρίβεια και το κόστος ζωής αποτελούν την κορυφαία προτεραιότητα για το 83% των πολιτών στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Τα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα μεταξύ των πολιτών που κρίνουν αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Οι ψηφοφόροι του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς δίνουν έμφαση στο κοινωνικό κράτος, ειδικά το ΕΣΥ, τους μισθούς και τις εργασιακές συνθήκες.

Οι πιο συντηρητικοί ψηφοφόροι εστιάζουν κυρίως σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και δημόσιας ασφάλειας.

Η εκλογική συμπεριφορά διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, με διαφορετικές προτεραιότητες ανάλογα με την ιδεολογική τοποθέτηση των πολιτών. Snapshot powered by AI

Τους τομείς-κλειδιά και τον βαθμό στον οποίο θα κρίνουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ανέλυσε στην ΕΡΤ ο Επιστημονικός Διευθυντής της Prorata και πολιτικός αναλυτής, Άγγελος Σειριάτος. Παρουσιάζοντας τα νέα στοιχεία της εταιρείας δημοσκοπήσεων, ο κ. Σειριάτος χαρτογράφησε τα ζητήματα που διαμορφώνουν την εκλογική επιρροή των κομμάτων, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προτεραιότητες των πολιτών ανάλογα με την ιδεολογική τους κατεύθυνση.

Η ακρίβεια ως απόλυτος κυρίαρχος και η ιεράρχηση των προβλημάτων

Σύμφωνα με την επεξεργασία της Prorata, η ακρίβεια και το κόστος ζωής αποτελούν τον απόλυτο ρυθμιστή της ψήφου, συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό 83%. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κατά σειρά ζήτημα, γεγονός που οδηγεί στο σαφές συμπέρασμα ότι περισσότεροι από 8 στους 10 πολίτες θέτουν την οικονομική καθημερινότητα ως την κορυφαία τους προτεραιότητα.

Επειδή η διαμόρφωση της εκλογικής συμπεριφοράς αποτελεί μια πολυπαραγοντική διαδικασία, η έρευνα βασίστηκε σε ερώτηση πολλαπλής επιλογής —κάτι που εξηγεί γιατί τα ποσοστά δεν αθροίζουν στο 100%, προσφέροντας παράλληλα βαθύτερη αναλυτική αξία. Η συνολική ιεράρχηση των ζητημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Ακρίβεια και κόστος ζωής: 83%

Ζητήματα διαφθοράς: 46%

Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ): 29%

Μισθοί και εργασιακές σχέσεις: 28%

Παιδεία: 19%

Μεταναστευτική πολιτική: 16%

Κοινωνική πολιτική: 15%

Φορολογία και φορολογικό σύστημα: 14%

Δημόσια ασφάλεια και παραβατικότητα: 12%

Εξωτερική πολιτική και άμυνα: 8%

Το προφίλ των ψηφοφόρων και τα ιδεολογικά κριτήρια

Όπως παρατηρεί ο κ. Σειριάτος, τα ζητήματα της διαφθοράς και της διαφάνειας, που βρίσκονται στη δεύτερη θέση, εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη ένταση κυρίως μεταξύ των πολιτών εκείνων που αξιολογούν αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται ένας σαφής ιδεολογικός διαχωρισμός ως προς τα κριτήρια της κάλπης. Από τη μία πλευρά, οι ψηφοφόροι που τοποθετούνται στο Κέντρο και την Κεντροαριστερά δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό κράτος, ιεραρχώντας ψηλά τη λειτουργία του ΕΣΥ, το ύψος των μισθών και τις συνθήκες εργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι πιο συντηρητικοί πολίτες μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους σε θέματα θεσμικής και εθνικής φύσης, τοποθετώντας στην κορυφή της δικής τους ατζέντας τη μεταναστευτική πολιτική και τα ζητήματα της δημόσιας ασφάλειας.

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