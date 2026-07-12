Δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα με φόντο την ακρίβεια

Η πολιτική εικόνα αρχίζει να αποκτά ολοένα και πιο καθαρά χαρακτηριστικά διπολισμού. Η νέα δημοσκόπηση της ALCO δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία και η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα ενισχύουν τα ποσοστά τους, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού χάνουν έδαφος, διαμορφώνοντας ένα νέο πολιτικό σκηνικό με δύο βασικούς πρωταγωνιστές.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 24,4%, αυξημένη από το 24%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ανεβαίνει στο 15,3% από 14,7%. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 9,7% από 10,4%, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού πέφτει στο 6,4% από 7%.

Η δεύτερη θέση αποκτά σταθερότητα

Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας είναι ότι η ΕΛ.Α.Σ. φαίνεται να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, ανοίγοντας πλέον αισθητά την απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Η εικόνα αυτή ενισχύει το σενάριο ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε κι αν πραγματοποιηθεί, θα έχει ως βασικό δίλημμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης, ενώ και η δυναμική που είχε καταγράψει το προηγούμενο διάστημα η Μαρία Καρυστιανού παρουσιάζει αισθητή κάμψη.

Η ακρίβεια καθορίζει το πολιτικό παιχνίδι

Παρά την ενίσχυση της ΝΔ, η έρευνα δείχνει ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι αυξημένες τιμές στα βασικά αγαθά, η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και η καθημερινότητα των πολιτών εξακολουθούν να επηρεάζουν καθοριστικά την πολιτική συμπεριφορά.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση διατηρεί την πρωτιά, αλλά η μάχη για την οικονομία και το κόστος ζωής θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση.

Η εικόνα που διαμορφώνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι σταθερή: η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και δημιουργεί συνθήκες ισχυρού διπολισμού, ενώ το ΠΑΣΟΚ αναζητεί τρόπο να ανακόψει την πτωτική του πορεία. Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού δείχνει να χάνει μέρος της αρχικής δυναμικής που είχε καταγραφεί μετά την είσοδό της στο πολιτικό σκηνικό.

Το πολιτικό συμπέρασμα είναι σαφές: όσο η ακρίβεια παραμένει το κορυφαίο πρόβλημα των πολιτών, τόσο η αντιπαράθεση μετατρέπεται σε αναμέτρηση δύο πόλων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να διεκδικούν την πολιτική κυριαρχία και τα υπόλοιπα κόμματα να δίνουν μάχη για να μη βρεθούν στο περιθώριο των εξελίξεων.

Ο παράγοντας Σαμαράς παραμένει στο κάδρο

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που αφορούν τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινώσει κάποιο νέο πολιτικό εγχείρημα, η συζήτηση γύρω από τις επόμενες κινήσεις του εξακολουθεί να επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό θα μπορούσε να καταγράψει αξιοσημείωτη εκλογική επιρροή, αντλώντας κυρίως ψήφους από τη δεξαμενή της κεντροδεξιάς. Ωστόσο, προς το παρόν η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο διατηρεί τις δυνάμεις της αλλά εμφανίζει και μικρή άνοδο, γεγονός που δείχνει ότι τα σενάρια για τον Αντώνη Σαμαρά δεν έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής ουσιαστικές αναταράξεις στο κυβερνών κόμμα. Ο παράγοντας Σαμαράς, πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί μια μεταβλητή που όλοι παρακολουθούν, καθώς οποιαδήποτε απόφασή του θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες στον χώρο της κεντροδεξιάς.

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