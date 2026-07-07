Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία - «Βουτιά» για Καρυστιανού και Ζωή

Σταθερά πάνω από τον πήχη του 30% η Νέα Δημοκρατία

Δημήτρης Δρίζος

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία - «Βουτιά» για Καρυστιανού και Ζωή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό πάνω από 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και συγκεντρώνει 26,8% στην πρόθεση ψήφου.
  • Το 49% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, ενώ το 44% επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας.
  • Οι περισσότεροι πολίτες (49%) θεωρούν πιθανότερη τη διεξαγωγή εκλογών μετά τη ΔΕΘ, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 29,5%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%.
  • Σημαντική είναι η πτώση στα ποσοστά των πολιτικών Μαρία Καρυστιανού και Ζωής, με την Καρυστιανού να συγκεντρώνει 6,1% στην καταλληλότητα.
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Σταθερή πρωτιά και με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πάνω από τον πήχη του 30% με 1 στους 2 ερωτηθέντες να απαντά ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

Πιο συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ βρίσκεται στο 30,1%, η ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση με 17,4%, το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, οι Δημοκράτες με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6% και «άλλο» το 5,1%.

Την ίδια ώρα, στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 26,8%, η ΕΛΑΣ 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, η Ελπίδα 6,6%, το ΚΚΕ 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,3%, οι Δημοκράτες 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, η Νίκη 0,5%, η Νέα Αριστερά 0,5%, «άλλο» 4,5% και αναποφάσιστοι 11,7%.

Στην ερώτηση για το τι είναι καλύτερο να προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, το 49% των πολιτών απαντά ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, έναντι 44% που επιλέγει κυβέρνηση συνεργασίας.

Όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, το 49% θεωρεί πιθανότερο να πραγματοποιηθούν μετά τη ΔΕΘ, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ενώ το 46% εκτιμά ότι θα στηθούν κάλπες την άνοιξη του 2027.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται σταθερά στη καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας με 29,5%, ενώ ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9% και η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%.

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