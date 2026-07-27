Αλβανία: Αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης άρπαξε απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και το έσκασε

Υπάλληλος προσπάθησε να σταματήσει τον βουλευτή και τραυματίστηκε, πέφτοντας από τις σκάλες

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αλβανία: Αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης άρπαξε απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και το έσκασε
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αγκρόν Σεχάι, αρχηγός του κόμματος Mundësia, άρπαξε απόρρητο έγγραφο στρατιωτικής συμφωνίας Αλβανίας και ΗΠΑ και αποχώρησε βιαστικά από τη Βουλή.
  • Υπάλληλος της Βουλής τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από τις σκάλες κατά την προσπάθεια να σταματήσει τον Σεχάι και να ανακτήσει το έγγραφο.
  • Το έγγραφο αφορούσε δάνειο 302 εκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικό εξοπλισμό και περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες που επιτρέπεται να μελετώνται μόνο εντός ειδικού χώρου.
  • Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ζήτησε την αποβολή του Σεχάι από τη Βουλή για 60 ημέρες και την παραπομπή του στην Ειδική Εισαγγελία για πέντε ποινικά αδικήματα.
  • Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα κατήγγειλε τον Σεχάι ως «κλέφτη απόρρητων εγγράφων» και κάλεσε τις αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο.
Snapshot powered by AI

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Αλβανία, όταν ο αρχηγός και βουλευτής του κόμματος «Mundësia» (Κόμμα Ευκαιρίας), Αγκρόν Σεχάι άρπαξε από τη Βουλή απόρρητο έγγραφο και το έβαλε στα πόδια.

Το έγγραφο αφορούσε στρατιωτική συμφωνία Τιράνων – Ουάσιγκτον, ενώ τον Σεχάι προσπάθησε να σταματήσει υπάλληλος της Βουλής, η οποία στην προσπάθειά της έπεσε από τις σκάλες και τραυματίστηκε.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο που ανάρτησε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, στο οποίο φαίνεται ο Σεχάι να κρατά το έγγραφο στα χέρια του και να βγαίνει γρήγορα από την αίθουσα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, στην ανάρτησή του, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πολιτικού του αντιπάλου, χαρακτηρίζοντάς τον «κλέφτη απόρρητων εγγράφων» και κάλεσε τις εισαγγελικές αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο.

«Αυτός ο τύπος που κλέβει ένα απόρρητο έγγραφο και το σκάει αποδεικνύει ότι η φαυλότητα έρχεται με την ψυχή», ανέφερε ο Ράμα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για την υπάλληλο που τραυματίστηκε, σημειώνοντας ότι «ευτυχώς γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς» από την προσπάθειά της να ανακτήσει το έγγραφο.

Από πλευράς του, ο Σεχάι υποστηρίζει ότι επέστρεψε το έγγραφο στο Κοινοβούλιο ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Τι αφορά η συμφωνία

Το χαρτί που άρπαξε ο επικεφαλής του Mundësia, αφορά τη συμφωνία μέσω της οποίας η Αλβανία αναμένεται να λάβει δάνειο ύψους 302 εκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Το έγγραφο περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και, σύμφωνα με τις διαδικασίες του αλβανικού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές είχαν ενημερωθεί ότι μπορούσαν να το μελετήσουν μόνο εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου και αφού υπέγραφαν δήλωση εμπιστευτικότητας.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, είχε ζητήσει από τους βουλευτές να τηρήσουν τους κανόνες προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, ωστόσο ο Σεχάι φέρεται να πήρε το έγγραφο και να το μετέφερε εκτός της αίθουσας, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ζητούν να αποβληθεί από το Κοινοβούλιο για 60 ημέρες

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του οποίου ηγείται ο Έντι Ράμα ζητά την παραδειγματική τιμωρία του Σεχάι, καταθέτοντας αίτημα για αποβολή του από το Κοινοβούλιο για 60 ημέρες. Σύμφωνα με το αίτημα των Σοσιαλιστών, η πράξη του Σεχάι αποτελεί «σοβαρή και επαναλαμβανόμενη παραβίαση» των κοινοβουλευτικών κανόνων, ενώ υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου κινδύνευσε και υπάλληλος της Βουλής.

Παράλληλα με την αποβολή, οι Σοσιαλιστές ζητούν την παραπομπή της υπόθεσης στην Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK). Το κυβερνών κόμμα υποστηρίζει ότι ο Σεχάι ενδέχεται να έχει διαπράξει πέντε ποινικά αδικήματα:

  • παράνομη κατοχή ή υπεξαίρεση διαβαθμισμένων πληροφοριών,
  • κλοπή ή παράνομη ιδιοποίηση εγγράφου,
  • ληστεία λόγω χρήσης βίας ή απειλής,
  • παρεμπόδιση δημόσιου λειτουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
  • παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία κρατικών μυστικών και της εθνικής ασφάλειας.

Οι Σοσιαλιστές υποστηρίζουν ότι η Ειδική Εισαγγελία θα πρέπει να εξετάσει αν η πράξη συνδέεται με πιθανή έκθεση ευαίσθητων κρατικών πληροφοριών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Για πρώτη φορά γιατροί εγχείρησαν τυφλή γυναίκα και της χάρισαν την όραση

22:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τον διαχωρισμό των επαγγελματικών κατηγοριών στις λαϊκές αγορές

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Νέα πρόκληση Τσελίκ κατά της Ελλάδας για Θράκη και επίθεση κατά της ΕΕ για το Κυπριακό

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Παράξενη ληστεία στο Παρίσι - Έκλεψαν 12 πάπυρους της Τορά

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δυο αδέρφια 14 και 15 χρονών

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης άρπαξε απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και το έσκασε

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός, το οπλοστάσιο και οι παράνομες επιδοτήσεις των 341.000 ευρώ

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Η influencer με το σκοτεινό παρελθόν: Νέα ζωή για τη σύζυγο του ναρκοβαρόνου «El Chapo»

21:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Σφοδρή κριτική Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ

21:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έκλεισε στην Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Αμάλφι: Εφιαλτική πρόσδεση μέσα στη φουρτούνα – Κύματα έσπασαν τη σκάλα σκάφους

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο 50 εκατοστών

21:10WHAT THE FACT

Πριν από 3.000 χρόνια, η ανθρωπότητα μιλούσε χιλιάδες γλώσσες - μετά σώπασε - Τι συνέβη και χάθηκαν

21:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να διακρίνετε τα τσιμπήματα κοριών από εκείνα άλλων εντόμων

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Οδηγός τραμ οδηγούσε καπνίζοντας και με τα πόδια πάνω στην κονσόλα - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές και στην Πορτογαλία εν μέσω καύσωνα - Πάνω από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική αντίδραση: Παίκτρια κλωτσάει την αντίπαλό της στο κεφάλι

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο

20:37ΥΓΕΙΑ

Η αόρατη απειλή που κρύβεται στη σαλάτα: Παράσιτο προκαλεί χιλιάδες κρούσματα διάρροιας

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα - Λιβύη: Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δυο αδέρφια 14 και 15 χρονών

19:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το μωρό μου δεν μεγάλωνε, οι γιατροί μου είπαν να το ταΐζω περισσότερο» - Η οδυνηρή αλήθεια

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική αντίδραση: Παίκτρια κλωτσάει την αντίπαλό της στο κεφάλι

18:03LIFESTYLE

Δυο μαύρα πουκάμισα: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαριάννα Κιμούλη στα γυρίσματα

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο 50 εκατοστών

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

16:28ΥΓΕΙΑ

Φόβοι για υπερβακτήριο που μεταδίδεται από τα κατοικίδια στους ανθρώπους - Ανησυχούν οι ειδικοί

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξανακάνει ζέστη και πότε θα δροσίσει - Τι σημαίνει η αύξηση της βαροβαθμίδας

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης άρπαξε απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και το έσκασε

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στη Γερμανία το δίχρονο αγοράκι από τα Χανιά

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Αμάλφι: Εφιαλτική πρόσδεση μέσα στη φουρτούνα – Κύματα έσπασαν τη σκάλα σκάφους

21:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να διακρίνετε τα τσιμπήματα κοριών από εκείνα άλλων εντόμων

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Η στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια - Τρεις συλλήψεις

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη προσγείωση αεροπλάνου στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από ένδειξη για καπνό

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Greek Mafia: Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο «Έντικ», αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ