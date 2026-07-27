Αλβανία: Αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης άρπαξε απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και το έσκασε

Snapshot Ο Αγκρόν Σεχάι, αρχηγός του κόμματος Mundësia, άρπαξε απόρρητο έγγραφο στρατιωτικής συμφωνίας Αλβανίας και ΗΠΑ και αποχώρησε βιαστικά από τη Βουλή.

Υπάλληλος της Βουλής τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από τις σκάλες κατά την προσπάθεια να σταματήσει τον Σεχάι και να ανακτήσει το έγγραφο.

Το έγγραφο αφορούσε δάνειο 302 εκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικό εξοπλισμό και περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες που επιτρέπεται να μελετώνται μόνο εντός ειδικού χώρου.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ζήτησε την αποβολή του Σεχάι από τη Βουλή για 60 ημέρες και την παραπομπή του στην Ειδική Εισαγγελία για πέντε ποινικά αδικήματα.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα κατήγγειλε τον Σεχάι ως «κλέφτη απόρρητων εγγράφων» και κάλεσε τις αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο. Snapshot powered by AI

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Αλβανία, όταν ο αρχηγός και βουλευτής του κόμματος «Mundësia» (Κόμμα Ευκαιρίας), Αγκρόν Σεχάι άρπαξε από τη Βουλή απόρρητο έγγραφο και το έβαλε στα πόδια.

Το έγγραφο αφορούσε στρατιωτική συμφωνία Τιράνων – Ουάσιγκτον, ενώ τον Σεχάι προσπάθησε να σταματήσει υπάλληλος της Βουλής, η οποία στην προσπάθειά της έπεσε από τις σκάλες και τραυματίστηκε.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο που ανάρτησε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, στο οποίο φαίνεται ο Σεχάι να κρατά το έγγραφο στα χέρια του και να βγαίνει γρήγορα από την αίθουσα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, στην ανάρτησή του, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πολιτικού του αντιπάλου, χαρακτηρίζοντάς τον «κλέφτη απόρρητων εγγράφων» και κάλεσε τις εισαγγελικές αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο.

«Αυτός ο τύπος που κλέβει ένα απόρρητο έγγραφο και το σκάει αποδεικνύει ότι η φαυλότητα έρχεται με την ψυχή», ανέφερε ο Ράμα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για την υπάλληλο που τραυματίστηκε, σημειώνοντας ότι «ευτυχώς γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς» από την προσπάθειά της να ανακτήσει το έγγραφο.

Από πλευράς του, ο Σεχάι υποστηρίζει ότι επέστρεψε το έγγραφο στο Κοινοβούλιο ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Τι αφορά η συμφωνία

Το χαρτί που άρπαξε ο επικεφαλής του Mundësia, αφορά τη συμφωνία μέσω της οποίας η Αλβανία αναμένεται να λάβει δάνειο ύψους 302 εκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Το έγγραφο περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και, σύμφωνα με τις διαδικασίες του αλβανικού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές είχαν ενημερωθεί ότι μπορούσαν να το μελετήσουν μόνο εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου και αφού υπέγραφαν δήλωση εμπιστευτικότητας.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, είχε ζητήσει από τους βουλευτές να τηρήσουν τους κανόνες προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, ωστόσο ο Σεχάι φέρεται να πήρε το έγγραφο και να το μετέφερε εκτός της αίθουσας, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ζητούν να αποβληθεί από το Κοινοβούλιο για 60 ημέρες

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του οποίου ηγείται ο Έντι Ράμα ζητά την παραδειγματική τιμωρία του Σεχάι, καταθέτοντας αίτημα για αποβολή του από το Κοινοβούλιο για 60 ημέρες. Σύμφωνα με το αίτημα των Σοσιαλιστών, η πράξη του Σεχάι αποτελεί «σοβαρή και επαναλαμβανόμενη παραβίαση» των κοινοβουλευτικών κανόνων, ενώ υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου κινδύνευσε και υπάλληλος της Βουλής.

Παράλληλα με την αποβολή, οι Σοσιαλιστές ζητούν την παραπομπή της υπόθεσης στην Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK). Το κυβερνών κόμμα υποστηρίζει ότι ο Σεχάι ενδέχεται να έχει διαπράξει πέντε ποινικά αδικήματα:

παράνομη κατοχή ή υπεξαίρεση διαβαθμισμένων πληροφοριών,

κλοπή ή παράνομη ιδιοποίηση εγγράφου,

ληστεία λόγω χρήσης βίας ή απειλής,

παρεμπόδιση δημόσιου λειτουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία κρατικών μυστικών και της εθνικής ασφάλειας.

Οι Σοσιαλιστές υποστηρίζουν ότι η Ειδική Εισαγγελία θα πρέπει να εξετάσει αν η πράξη συνδέεται με πιθανή έκθεση ευαίσθητων κρατικών πληροφοριών.

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