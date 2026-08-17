Ρωσία: Έξι νεκροί σε ουκρανικό πλήγμα με πυραύλους

Snapshot Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών ένα παιδί, σε ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

Το πλήγμα έπληξε το χωριό Κολόσκοβο, που βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους, με σημαντικό αριθμό αμάχων να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται.

Μια πρόσφατη ουκρανική επίθεση με εκατοντάδες drones προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων στη Ρωσία.

Από τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι. Snapshot powered by AI

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε πλήγμα της Ουκρανίας με πυραύλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«'Εξι άμαχοι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Σουβάιεφ στην πλατφόρμα Max, διευκρινίζοντας ότι το πλήγμα είχε στόχο το χωριό Κολόσκοβο που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τα πλήγματά τους η μία εναντίον της άλλης τους τελευταίους μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των αμάχων που σκοτώνονται ή τραυματίζονται. Επίθεση της Ουκρανίας με εκατοντάδες drones εναντίον της Ρωσίας προκάλεσε χθες, Κυριακή, τον θάνατο 12 ανθρώπων, ενώ από τα ρωσικά πλήγματα σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι στην Ουκρανία.