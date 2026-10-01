Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης
Ελεύθερος Τύπος: Τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη
Η Καθημερινή: Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία
Τα Νέα: Μια τριπλή ασπίδα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.
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