Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Οκτωβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης

Ελεύθερος Τύπος: Τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη

Η Καθημερινή: Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία

Τα Νέα: Μια τριπλή ασπίδα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.