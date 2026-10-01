ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ ανοίγουν το «μεταγραφικό» – Τα ονόματα, οι επαφές και η αποψινή εκδήλωση

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με παλαιά στελέχη, ανεξάρτητους βουλευτές αλλά και πρόσωπα που τα προηγούμενα χρόνια ακολούθησαν διαφορετικές πολιτικές διαδρομές να επανέρχονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Στην Κουμουνδούρου, η προσπάθεια αφορά κυρίως την επαναπροσέγγιση προσώπων που απομακρύνθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο των διασπάσεων, αλλά και τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλέγματος πολιτικών συνεργασιών. Στην ΕΛ.Α.Σ., αντίστοιχα, συνεχίζεται η ενσωμάτωση στελεχών που έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προσώπων με καταγωγή από το ΠΑΣΟΚ και τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η αποψινή εκδήλωση που θα τραβήξει τα βλέμματα

Ιδιαίτερο πολιτικό και παραπολιτικό ενδιαφέρον αποκτά σε αυτό το φόντο η αποψινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, με τίτλο «Διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 19:00, με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Χριστόφορο Βερναρδάκη να προλογίζει και τις Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κορωναίου και Μιχάλη Σπουρδαλάκη να μιλούν για το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

Ωστόσο, πέρα από το αντικείμενο της συζήτησης, το ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί και στο ακροατήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ταινιοθήκη αναμένεται να βρεθεί σειρά στελεχών που σήμερα βρίσκονται στη Νέα Αριστερά, πρόσωπα τα οποία είχαν ακολουθήσει τον Στέφανο Κασσελάκη, στελέχη με αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, καθώς και πρώην μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομακρυνθεί από την Κουμουνδούρου τα προηγούμενα χρόνια.

Οι παρουσίες αυτές αναμένεται να αποκτήσουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς θα παρακολουθούνται και ως ένδειξη της διάθεσης επαναπροσέγγισης ανθρώπων που βρέθηκαν σε διαφορετικά στρατόπεδα μετά τις αλλεπάλληλες διασπάσεις του χώρου.

Η περίπτωση Μάλαμα και τα υπόλοιπα ονόματα

Η περίπτωση που εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα περισσότερο ώριμη για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή της Κυριακής Μάλαμα. Η ανεξάρτητη βουλευτής είχε αποχωρήσει από το κόμμα την περίοδο της κρίσης υπό την ηγεσία του Στέφανου Κασσελάκη, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες έχει υπάρξει σαφής κοινοβουλευτική επαναπροσέγγιση.

Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει βρεθεί επίσης το όνομα της Γιώτας Πούλου που αποχώρησε από τους Δημοκράτες, αλλά και της Σίας Αναγνωστοπούλου που βρίσκεται στη ΝΕΑΡ αλλά έχει εκφραστεί υπέρ του άμεσου διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων

Στο ευρύτερο σχέδιο της Κουμουνδούρου εντάσσονται παράλληλα και οι επαφές με τον Νίκο Κοτζιά και το ΠΡΑΤΤΩ, στο πλαίσιο της επιδίωξης διαμόρφωσης πολιτικών συνεργασιών πέρα από τα υφιστάμενα κομματικά όρια.

Η κινητικότητα στην ΕΛΑΣ και ο Ζαχαριάδης

Από την άλλη πλευρά, η ΕΛΑΣ συνεχίζει να λειτουργεί ως πόλος έλξης για στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχουν επιλέξει να συνταχθούν πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος βρίσκεται πλέον πολιτικά στο πλευρό της ΕΛΑΣ και την Τετάρτη έδωσε το «παρών» μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στην περιοδεία του στην Κυψέλη, στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό. Στην ίδια επίσκεψη βρίσκονταν ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης και άλλα στελέχη του κόμματος.

Η παρουσία Ζαχαριάδη δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα κάθε άλλο παρά πέρασε απαρατήρητη, ενώ οι πληροφορίες και οι συζητήσεις στο εσωτερικό του χώρου θέλουν την υποψηφιότητά του με την ΕΛΑΣ να είναι σχεδόν δεδομένη.

Την ίδια ώρα, στη συζήτηση για την περαιτέρω διεύρυνση της ΕΛΑΣ έχουν μπει το προηγούμενο διάστημα ονόματα πρώην και νυν στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και ανεξάρτητων βουλευτών, με την Όλγα Γεροβασίλη να έχει δηλώσει ήδη δημόσια ότι βλέπει τον εαυτό της στο νέο κόμμα, ωστόσο η ΕΛΑΣ επιμένει σε όλα τα επίπεδα στη θέση ότι κανένας δεν μπορεί να μπει στην ΕΛΑΣ διατηρώντας τη βουλευτική του έδρα, καθώς και ότι κανείς δεν εισέρχεται με «προκρατημένη θέση» στα ψηφοδέλτια.

Αντίστοιχα και ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Γιώργος Γαβρήλος ότι έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα και διαμήνυσε ότι θα λάβει τις αποφάσεις του για την παραίτηση σε χρόνο που θα επιλέξει ο ίδιος.

Πληροφορίες θέλουν στο κατώφλι της ΕΛΑΣ να βρίσκεται και ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Βασίλης Κόκκαλης. Παράλληλα, με μικρότερη ένταση ακούγονται τα πιο «ηχηρά» ονόματα όπως αυτό της Όλγας Γεροβασίλη.

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