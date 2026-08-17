Ο πιο συνηθισμένος καρκίνος δέρματος είναι και ο πιο εύκολο να περάσει απαρατήρητος - Τα 5 σημάδια

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC) είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος καρκίνου του δέρματος, αλλά δεν μοιάζει πάντα με αυτό που φαντάζονται οι περισσότεροι, ότι θα έπρεπε να μοιάζει ένα καρκινικό σημάδι. Συχνά αναπτύσσεται αργά, μπορεί να μην προκαλεί πόνο και να μοιάζει με “αθώο” εξάνθημα, ουλή ή σπίλο (ελιά δέρματος).

Αυτός ο συνδυασμός το καθιστά εκπληκτικά εύκολο να το αγνοήσετε επί μήνες ή και χρόνια.

Γιατί το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι τόσο εύκολο να το παραβλέψετε

Το BCC μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές και πολλές από αυτές είναι ανεπαίσθητες:

Ένα οζώδες BCC μπορεί να εμφανιστεί ως ένα μικρό γυαλιστερό ή μαργαριταρένιο εξόγκωμα

BCC μπορεί να εμφανιστεί ως ένα μικρό γυαλιστερό ή μαργαριταρένιο εξόγκωμα Ένα επιφανειακό BCC μπορεί να μοιάζει με μια κόκκινη, φολιδωτή κηλίδα παρόμοια με το έκζεμα ή την ψωρίαση, ενώ ένα άλλο μπορεί να μοιάζει με μια επίπεδη ουλή

BCC μπορεί να μοιάζει με μια κόκκινη, φολιδωτή κηλίδα παρόμοια με το έκζεμα ή την ψωρίαση, ενώ ένα άλλο μπορεί να μοιάζει με μια επίπεδη ουλή Το μελαγχρωματικό BCC μπορεί να είναι καφέ ή μαύρο και μπορεί να εκληφθεί εσφαλμένα ως σπίλος

Ένας άλλος λόγος είναι ότι πολλά BCC προκαλούν πολύ μικρή ενόχληση. Για μερικούς ασθενείς, το μόνο σημάδι είναι ένα αργά αναπτυσσόμενο εξόγκωμα, μια τραχιά κηλίδα ή μια περιοχή που μοιάζει σαν να πονάει λίγο. Η βλάβη μπορεί να φαίνεται ότι επουλώνεται, στη συνέχεια αιμορραγεί, σχηματίζει κρούστα και ξανανοίγει.

Επειδή τα βασικοκυτταρικά καρκινώματα γενικά αναπτύσσονται αργά και σπάνια εξαπλώνονται σε απομακρυσμένα όργανα, οι αλλαγές μπορεί εύκολα να αγνοηθούν. Ωστόσο, οι μη θεραπευμένοι όγκοι μπορούν να αναπτυχθούν βαθύτερα στους περιβάλλοντες ιστούς, συμπεριλαμβανομένων των μυών, των οστών και των νεύρων.

Το BCC επίσης δεν εμφανίζεται μόνο σε άτομα με πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα ή μόνο σε εμφανώς εκτεθειμένες στον ήλιο περιοχές. Είναι πιο συνηθισμένο στο κεφάλι και τον λαιμό, συμπεριλαμβανομένης της μύτης, των αυτιών, των βλεφάρων και του τριχωτού της κεφαλής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και αλλού.

Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια του βασικοκυτταρικού καρκινώματος;

Η όψη ποικίλλει, αλλά πολλά πρότυπα χρήζουν προσοχής:

Μια πληγή που δεν επουλώνεται ή επανειλημμένα επουλώνεται προσωρινά και επιστρέφει. Μπορεί να αιμορραγεί, να στάζει ή να σχηματίζει κρούστα Ένα γυαλιστερό, σαν μαργαριταρένιο μικρό εξόγκωμα. Μπορεί να είναι στο χρώμα του δέρματος, ροζ, κόκκινο, λευκό, καφέ ή μαύρο, μερικές φορές με μικροσκοπικά ορατά αιμοφόρα αγγεία Μια επίμονη κόκκινη ή ερεθισμένη κηλίδα. Μπορεί να είναι φολιδωτό ή με κρούστα και μπορεί να μοιάζει με έκζεμα ή ψωρίαση Ένας μικρός ροζ όγκος με ανυψωμένη ή σαν στεφάνι περίγραμμα και μια κοιλότητα ή κρούστα στο κέντρο Μια επίπεδη, λευκή, κιτρινωπή ή κηρώδης περιοχή που μοιάζει με ουλή, μερικές φορές με ασαφή όρια

Καμία μεμονωμένη εμφάνιση δεν επιβεβαιώνει το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC). Ο πιο χρήσιμος κανόνας είναι να δίνετε προσοχή σε οτιδήποτε νέο, μεταβαλλόμενο, ασυνήθιστο ή που δεν επουλώνεται επίμονα.

Πότε πρέπει να πάτε σε δερματολόγο

Ένας νέος όγκος, μια μεταβαλλόμενη βλάβη ή μια πληγή που επανειλημμένα επιστρέφει θα πρέπει να αξιολογείται από δερματολόγο, ιδιαίτερα εάν επιμένει για αρκετές εβδομάδες ή αιμορραγεί χωρίς σαφή λόγο.

Εάν υπάρχει υποψία καρκίνου του δέρματος, γενικά απαιτείται βιοψία, για να επιβεβαιωθεί εάν υπάρχουν καρκινικά βασικά κύτταρα. Η ανάλυση γίνεται με προηγμένες τεχνικές απεικόνισης, που έχουν βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο οι ειδικοί αναγνωρίζουν το BCC και χαρτογραφούν τα όριά του, αλλά η μικροσκοπική εξέταση του ιστού παραμένει κεντρικής σημασίας για τη διάγνωση και τον σχεδιασμό της θεραπείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πονάει ή προκαλεί φαγούρα πάντα το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα;

Όχι. Πολλά βασικοκυτταρικά καρκινώματα είναι ανώδυνα, γεγονός που αποτελεί έναν ακόμη λόγο για τον οποίο μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Ορισμένες βλάβες τελικά προκαλούν κνησμό, πόνο, γίνονται ασυνήθιστα ευαίσθητες ή μουδιάζουν, αλλά η απουσία συμπτωμάτων δεν καθιστά ένα ύποπτο σημάδι στο δέρμα ακίνδυνο.

Μπορεί το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα να εξαπλωθεί;

Σπάνια κάνει μετάσταση σε απομακρυσμένα μέρη του σώματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές να το αγνοήσετε. Το BCC μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται τοπικά και να βλάπτει το δέρμα, τους χόνδρους, τους μύες, τα οστά ή τα νεύρα, καθιστώντας τη θεραπεία πιο εκτεταμένη και ενδεχομένως παραμορφωτική.

Συμπέρασμα

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι εύκολο να παραβλεφθεί ακριβώς επειδή μπορεί να φαίνεται συνηθισμένο: ένα ξηρό σημείο, μια μικρή ουλή, ένα γυαλιστερό εξόγκωμα ή μια πληγή που φαίνεται να επουλώνεται. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η επιμονή και η αλλαγή.

Αντί να προσπαθείτε να διαγνώσετε μια βλάβη από φωτογραφίες, εξετάστε κάθε νέο, ασυνήθιστο ή μη επουλούμενο σημείο. Το BCC είναι ιδιαίτερα θεραπεύσιμο όταν ανακαλύπτεται νωρίς, αλλά η καθυστέρηση διάγνωσης του δίνει περισσότερες ευκαιρίες να εισβάλει στον περιβάλλοντα ιστό.

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