Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κατέθεσε αγωγή κατά της Norwegian Air για παράνομη εκμετάλλευση... των μαλλιών του

Snapshot Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κατέθεσε αγωγή κατά της Norwegian Air για παράνομη χρήση της εικόνας του χωρίς άδεια κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Η Norwegian Air χρησιμοποίησε φωτογραφία αεροσκάφους με την ξανθιά κοτσίδα του Χάαλαντ και τη λεζάντα «Ποτέ δεν ήμασταν πιο Νορβηγοί» για προώθηση εισιτηρίων.

Η αεροπορική εταιρεία διέγραψε την φωτογραφία μετά την αγωγή.

Η Norwegian Air εξέφρασε έκπληξη και δυσαρέσκεια για την αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η ανάρτηση ήταν αυθόρμητη και εμπνευσμένη από τάσεις κοινωνικών μέσων.

Η εταιρεία ελπίζει σε λογικό διάλογο για την επίλυση του ζητήματος ώστε να συνεχίσει να υποστηρίζει τους αθλητικούς ήρωες της Νορβηγίας. Snapshot powered by AI

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι εκπρόσωποι του κατέθεσαν αγωγή κατά της αεροπορικής εταιρίας Norwegian Air, κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύτηκε παράνομα την εικόνα του σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου χωρίς την άδεια του για να προωθήσει τον εαυτό της κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εκ μέρους της York Promotions Ltd. και του Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ έχουμε καταθέσει αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA», τόνισε ο Τόμας Χάγκεν, ο δικηγόρος του Νορβηγού ποδοσφαιριστή και της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του.

«Η υπόθεση αφορά την παράνομη χρήση του εμπορικού σήματος του Χάαλαντ από τη Norwegian στην προώθηση αεροπορικών εισιτηρίων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την νορβηγική εφημερίδα VG, η Norwegian Air δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ένα από τα αεροσκάφη της να φέρει την χαρακτηριστική ξανθιά κοτσίδα του Χάαλαντ, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Ποτέ δεν ήμασταν πιο Νορβηγοί». Έκτοτε, η αεροπορική εταιρεία έχει διαγράψει την φωτογραφία.

Δείτε την φωτογραφία που στάθηκε αφορμή για την αγωγή:

Τη μήνυση επιβεβαίωσαν και οι εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρίας εκφράζοντας παράλληλα την έκπληξη και τη δυσαρέσκεια τους.

«Είναι αλήθεια ότι λάβαμε μια αγωγή την οποία, όμως, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Όπως σχεδόν ολόκληρη η Νορβηγία, έτσι και εμείς εμψυχώναμε την εθνική μας ομάδα αυτό το καλοκαίρι μέσα από μερικές αυθόρμητες αναρτήσεις που βασίστηκαν σε τάσεις των social media», ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου της Norwegian.

«Είναι κρίμα που μια ανάρτηση που επευφημούσε κάποιον απαντήθηκε με αγωγή, αλλά ελπίζουμε να υπάρξει ένας λογικός διάλογος για να επιλυθεί το ζήτημα, ώστε να μπορούμε και στο μέλλον να εμψυχώνουμε τους αθλητικούς ήρωες της χώρας μας», κατέληξε.