Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κατέθεσε αγωγή κατά της Norwegian Air για παράνομη εκμετάλλευση... των μαλλιών του

Σύμφωνα με την νορβηγική εφημερίδα VG, η Norwegian Air δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ένα από τα αεροσκάφη της να φέρει την χαρακτηριστική ξανθιά κοτσίδα του Χάαλαντ, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Ποτέ δεν ήμασταν πιο Νορβηγοί»

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κατέθεσε αγωγή κατά της Norwegian Air για παράνομη εκμετάλλευση... των μαλλιών του
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κατέθεσε αγωγή κατά της Norwegian Air για παράνομη χρήση της εικόνας του χωρίς άδεια κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.
  • Η Norwegian Air χρησιμοποίησε φωτογραφία αεροσκάφους με την ξανθιά κοτσίδα του Χάαλαντ και τη λεζάντα «Ποτέ δεν ήμασταν πιο Νορβηγοί» για προώθηση εισιτηρίων.
  • Η αεροπορική εταιρεία διέγραψε την φωτογραφία μετά την αγωγή.
  • Η Norwegian Air εξέφρασε έκπληξη και δυσαρέσκεια για την αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η ανάρτηση ήταν αυθόρμητη και εμπνευσμένη από τάσεις κοινωνικών μέσων.
  • Η εταιρεία ελπίζει σε λογικό διάλογο για την επίλυση του ζητήματος ώστε να συνεχίσει να υποστηρίζει τους αθλητικούς ήρωες της Νορβηγίας.
Snapshot powered by AI

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι εκπρόσωποι του κατέθεσαν αγωγή κατά της αεροπορικής εταιρίας Norwegian Air, κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύτηκε παράνομα την εικόνα του σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου χωρίς την άδεια του για να προωθήσει τον εαυτό της κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εκ μέρους της York Promotions Ltd. και του Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ έχουμε καταθέσει αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA», τόνισε ο Τόμας Χάγκεν, ο δικηγόρος του Νορβηγού ποδοσφαιριστή και της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του.

«Η υπόθεση αφορά την παράνομη χρήση του εμπορικού σήματος του Χάαλαντ από τη Norwegian στην προώθηση αεροπορικών εισιτηρίων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την νορβηγική εφημερίδα VG, η Norwegian Air δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ένα από τα αεροσκάφη της να φέρει την χαρακτηριστική ξανθιά κοτσίδα του Χάαλαντ, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Ποτέ δεν ήμασταν πιο Νορβηγοί». Έκτοτε, η αεροπορική εταιρεία έχει διαγράψει την φωτογραφία.

Δείτε την φωτογραφία που στάθηκε αφορμή για την αγωγή:

Nowegian - Haaland

Τη μήνυση επιβεβαίωσαν και οι εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρίας εκφράζοντας παράλληλα την έκπληξη και τη δυσαρέσκεια τους.

«Είναι αλήθεια ότι λάβαμε μια αγωγή την οποία, όμως, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Όπως σχεδόν ολόκληρη η Νορβηγία, έτσι και εμείς εμψυχώναμε την εθνική μας ομάδα αυτό το καλοκαίρι μέσα από μερικές αυθόρμητες αναρτήσεις που βασίστηκαν σε τάσεις των social media», ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου της Norwegian.

«Είναι κρίμα που μια ανάρτηση που επευφημούσε κάποιον απαντήθηκε με αγωγή, αλλά ελπίζουμε να υπάρξει ένας λογικός διάλογος για να επιλυθεί το ζήτημα, ώστε να μπορούμε και στο μέλλον να εμψυχώνουμε τους αθλητικούς ήρωες της χώρας μας», κατέληξε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Θα ζητήσει την έκδοση του συγκυβερνήτη της Flydubai από τα Εμιράτα

16:39LIFESTYLE

Το τρυφερό φιλί του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της Νίκολα Πελτζ έκλεψε τα βλέμματα στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Τι ισχύει από σήμερα και ποιες δραστηριότητες έχουν κυρώσεις

16:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Η Γάκα μου είπε να ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη»: Το τηλεφώνημα της νοσηλεύτριας στην αναισθησιολόγο, ενώ ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Νέος δικηγόρος για την κατηγορούμενη γιατρό - «Ουδέποτε ενέκρινα τις δημόσιες εμφανίσεις»

16:12ΕΘΝΙΚΑ

Ενόχληση της Τουρκίας για τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία και τους εξοπλισμούς

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 33χρονου TikToker για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

16:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

15:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η βαρύνουσας σημασίας επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και το μήνυμα στην Άγκυρα

15:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαζωνάκης: Αλλάζει ξανά δικηγόρο η γιατρός – Τι κατέθεσε η αναισθησιολόγος

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 14χρονη παρασύρθηκε από όχημα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: «Σκοτώστε με, σκοτώστε με», φώναζε ο συγκυβερνήτης όταν τον καθήλωσαν - Οι στιγμές πανικού στο cockpit

15:40WHAT THE FACT

Αφαίρεσαν φωλιά με 2.000 ασιατικές σφήκες και την έδωσαν στα παιδιά για εκπαίδευση: Επιχείρηση με σκούπα στο Βέλγιο

15:36ANNOUNCEMENTS

MagentaTV: Συμφωνία με την Amazon MGM Studios για την προβολή κορυφαίων κινηματογραφικών παραγωγών 

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρωζώνη σε παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση»

15:34ΥΓΕΙΑ

Ξεκινά η περίοδος του αντιγριπικού εμβολιασμού - Αγαπηδάκη: «Προστατεύουμε εμάς και όσους αγαπάμε»

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε για 14.000 δολάρια ένα αυτοκρατορικό αυγό του 1887: Πήγε να το λιώσει και ανακάλυψε ότι αξίζει εκατομμύρια

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία στην Αττική: Πάνω από 32.000 παραβάσεις τον Σεπτέμβριο - Οκτώ θανατηφόρα ατυχήματα

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Η Βούλα γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας με μια μεγάλη επετειακή βραδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

12:52ΚΟΣΜΟΣ

«Είχα μια ευκαιρία να σώσω τη ζωή μου»: Ο υδραυλικός που επανέφερε το 737 της FlyDubai έμαθε να πιλοτάρει βλέποντας ντοκιμαντέρ!

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής θεομηνία στον Μυλοπόταμο: «40 χρόνια είχε να βρέξει τόσο, τεράστιες οι καταστροφές» λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb 

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε για 14.000 δολάρια ένα αυτοκρατορικό αυγό του 1887: Πήγε να το λιώσει και ανακάλυψε ότι αξίζει εκατομμύρια

15:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαζωνάκης: Αλλάζει ξανά δικηγόρο η γιατρός – Τι κατέθεσε η αναισθησιολόγος

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

08:54ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ήρωας οδοντίατρος έσωσε τον μαχαιρωμένο πιλότο – «Τα χέρια του ήταν σχεδόν κομμένα στα δύο»

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:53ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Υδραυλικός, ασφαλιστής, τραπεζικός και οδοντίατρος στην ομάδα που έσωσε το αεροσκάφος

13:58WHAT THE FACT

«Ας καλέσουμε όλο το νησί»: Ο γάμος που χάλασε η κακοκαιρία και τελικά γιόρτασαν 500 άγνωστοι

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 30 ώρες που «βλέπει» το GFS - H πρόγνωση των Αμερικανών για την Ελλάδα

13:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Σάκης Αρναούτογλου: Προσοχή στην Κρήτη - Τρία συνεχόμενα 24ωρα με ισχυρές βροχές

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: «Σκοτώστε με, σκοτώστε με», φώναζε ο συγκυβερνήτης όταν τον καθήλωσαν - Οι στιγμές πανικού στο cockpit

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ένα αρτοποιείο στην Νέα Υόρκη πουλάει ένα καρβέλι ψωμί για... 60 δολάρια

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για επιβάτες γιοτ στη Νέα Ζηλανδία: Το σκάφος τους βυθίστηκε αφού χτυπήθηκε από έξι φάλαινες - Εγκλωβίστηκαν για 17 ώρες στο νερό

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: «Είναι φυσιολογικό αυτό;» - Η αντίδραση της μετά τις 2 αποτυχημένες θανάσιμες ενέσεις

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στρατιωτική παρέλαση για τα 66 χρόνια ανεξαρτησίας με ελληνικά F-16 Viper και ξένα αγήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ