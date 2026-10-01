Το τρυφερό φιλί του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της Νίκολα Πελτζ έκλεψε τα βλέμματα στο Παρίσι

Snapshot Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ εμφανίστηκαν τρυφερά και διαχυτικά στο Spring 2027 show της Balenciaga στο Παρίσι.

Το ζευγάρι μοιράστηκε ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο που τράβηξε τα βλέμματα πριν την έναρξη της επίδειξης.

Οι κοινές τους εμφανίσεις σε μεγάλα fashion events θεωρούνται σταθερό σημείο αναφοράς και χαρακτηρίζονται από στιλιστική αρμονία.

Η Νίκολα διακρίνεται για την polished αισθητική της, ενώ ο Μπρούκλιν έχει υιοθετήσει ένα πιο χαλαρό αλλά μοντέρνο στιλ.

Η παρουσία τους πρόσθεσε μια ρομαντική νότα σε μια βραδιά που επικεντρώθηκε στις νέες τάσεις της μόδας. Snapshot powered by AI

Η Νίκολα Πελτζ και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ξέρουν καλά πώς να τραβούν τα βλέμματα σε κάθε κοινή τους εμφάνιση — και αυτή τη φορά δεν χρειάστηκαν ούτε εντυπωσιακές δηλώσεις ούτε κάποια θεαματική στιγμή στο κόκκινο χαλί.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Spring 2027 show της Balenciaga στο Παρίσι και λίγο πριν από την έναρξη της επίδειξης μοιράστηκε ένα γλυκό, αυθόρμητο στιγμιότυπο που δεν άργησε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν ιδιαίτερα διαχυτικοί, χαμογελαστοί και πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν διστάζουν να εκφράζουν δημόσια την τρυφερότητά τους.

https://www.instagram.com/harpersbazaarus/reel/Dd82AWfSGAC/

Σε μια βραδιά όπου τα φλας ήταν στραμμένα στις νέες τάσεις και στις παρουσίες της front row, η Νίκολα και ο Μπρούκλιν κατάφεραν να βάλουν τη δική τους πιο ρομαντική πινελιά. Άλλωστε, οι κοινές τους εμφανίσεις στα μεγάλα fashion events έχουν εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς, με το ζευγάρι να εμφανίζεται συχνά αγκαλιασμένο, χέρι-χέρι και σε πλήρη στιλιστική αρμονία.

Η Νίκολα Πελτζ, με τη χαρακτηριστική polished αισθητική της, και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, που τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει ένα πιο χαλαρό αλλά fashion-forward ύφος, αποτέλεσαν ένα από τα ζευγάρια που ξεχώρισαν εκτός πασαρέλας.

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