Πρωτοφανής θεομηνία στον Μυλοπόταμο: «40 χρόνια είχε να βρέξει τόσο, τεράστιες οι καταστροφές»

Snapshot Η περιοχή του Μυλοποτάμου πλήττεται από πρωτοφανή θεομηνία με βροχόπτωση που δεν είχε καταγραφεί από το 1986.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στην οδοποιία, στα χωριά και σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, δυσκολεύοντας την πρόσβαση σε πληγείσες περιοχές.

Στον Δήμο Αγίου Βασιλείου σημειώθηκε θάνατος 80χρονου κτηνοτρόφου από κατάπτωση φερτών υλικών.

Ο δήμος Μυλοποτάμου έχει κινητοποιήσει συνεργεία για την αποκατάσταση δρόμων και την πρόσβαση σε οικισμούς και κτηνοτροφικές μονάδες.

Τα σχολεία στον Μυλοπόταμο παραμένουν κλειστά για προληπτικούς λόγους, προστατεύοντας περίπου 2.500 μαθητές και προσωπικό. Snapshot powered by AI

Σοβαρές και, σε αρκετές περιπτώσεις, ανεπανάληπτες καταστροφές προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή του Μυλοποτάμου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην οδοποιία, στα χωριά και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Λίγο έξω από τον Μυλοπόταμο, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, σημειώθηκε τραγωδία, με τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου που καταπλακώθηκε από φερτά υλικά.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στο Newsbomb, περιγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, τονίζοντας ότι η περιοχή έχει πλημμυρίσει και ότι οι ζημιές είναι εκτεταμένες.

Κακοκαιρία στη Κρήτη Eurokinissi

«Η περιοχή πλημμύρισε και τώρα γίνεται χαμός. Έχουμε πολλές ζημιές στο οδικό δίκτυο, αλλά και μέσα στα χωριά οι καταστροφές είναι ανεπανάληπτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σοβαρές ζημιές σε δρόμους και ποιμνιοστάσια

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η οδοποιία αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς αρκετοί δρόμοι έχουν υποστεί σημαντικές φθορές ή έχουν καταστεί δύσβατοι, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση συνεργείων και οχημάτων σε πληγείσες περιοχές.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση σε ποιμνιοστάσια, στα οποία, όπως υπογραμμίζει ο κ. Κλάδος, δεν είναι καν δυνατό να προσεγγίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να καταγράψουν το μέγεθος των ζημιών.

Κακοκαιρία στη Κρήτη Eurokinissi

«Οι ζημιές στην οδοποιία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπάρχουν ποιμνιοστάσια στα οποία δεν μπορούμε καν να πλησιάσουμε», σημείωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για πρωτοφανή ένταση του φαινομένου, επισημαίνοντας πως, σύμφωνα με όσα γνωρίζει από την περιοχή, τέτοια βροχόπτωση είχε να καταγραφεί από το 1986!

Επιχειρήσεις για να ανοίξουν οι δρόμοι

Ο μηχανισμός του δήμου βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, με συνεργεία και αρμόδιους φορείς να επιχειρούν σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα πρόσβασης.

«Είμαστε στον συντονισμό, όλοι είναι στο πεδίο και προσπαθούμε να ανοίξουμε δρόμους», δήλωσε ο δήμαρχος Μυλοποτάμου στο Newsbomb.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών βρίσκεται η αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε οικισμούς και κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι πρώτες αυτοψίες και να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των καταστροφών.

Κλειστά τα σχολεία

Για προληπτικούς λόγους, ο Δήμος Μυλοποτάμου αποφάσισε να διατηρήσει κλειστά τα σχολεία, τόσο σήμερα όσο και αύριο, προκειμένου να προστατευθούν μαθητές, εκπαιδευτικοί και οικογένειες.

Ο κ. Κλάδος υπογράμμισε ότι η απόφαση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς περίπου 2.500 μαθητές δεν χρειάστηκε να μετακινηθούν υπό τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η κακοκαιρία.

Στιγμιότυπο από την κακοκαιρία στην Κρήτη Eurokinissi

«Ευτυχώς που κλείσαμε από χθες τα σχολεία. Τι θα γινόταν…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Μυλοποτάμου.

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